La horchata de fresa es una de esas bebidas perfectas para los días calurosos por su sabor dulce, textura cremosa y toque refrescante.

La combinación de la horchata tradicional con la dulzura de la fresa crea una opción deliciosa y fácil de preparar en casa para acompañar cualquier comida.

¿Cuál es el origen del agua de horchata?

Aunque no lo creas, la horchata no es originaria de México, pero actualmente es una de las bebidas más populares del país; sin embargo, su origen proviene de la región del Mediterráneo y llegó al territorio mexicano tras la conquista de los españoles.

Larousse Cocina explica que, de acuerdo con una leyenda catalana o valenciana, el nombre de la horchata nació cuando una joven campesina ofreció una bebida al rey Jaime I de Aragón.

Se cree que esta palabra proviene del latín hordiatam, derivada de hordia, que significa cebada.

En México suele prepararse con granos de arroz remojados en agua, los cuales posteriormente se muelen y se mezclan con agua endulzada; al final, la preparación se aromatiza con canela.

En distintas regiones de México, la horchata también se prepara con leche y otros ingredientes adicionales; en estados como Veracruz, Tabasco y Campeche, además de la tradicional horchata de arroz, también es popular la horchata de coco.

También se le pueden agregar fresas a esta bebida para darle un toque diferente, esta combinación aporta un sabor dulce y frutal que le da otro toque a la horchata.

Esta bebida aporta varios minerales, entre ellos hierro. Foto: Pixabay

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¿Cómo hacer horchata de fresa?

Si aún no preparas el agua fresca para la comida, esta receta es una excelente opción para disfrutar algo diferente y refrescante.

Con ingredientes que tienes en casa y de forma sencilla, podrás hacer un litro de agua de horchata de fresa en casa para acompañar tus platillos.

Ingredientes:

1 cucharada de harina de arroz

Media raja de canela o 3/4 de cucharadita de canela molida

1/2 taza de leche entera

1/4 de cucharadita de extracto de vainilla

250 gramos de fresas lavadas y desinfectadas

1/3 de taza de leche condensada

1 litro de agua

Fresas extras para decorar

Preparación:

Primero, coloca en la licuadora la harina de arroz, la canela y la leche entera, licúa hasta que la canela se deshaga por completo.

Después, vacía la mezcla en una olla pequeña y caliéntala a fuego medio hasta que comience a hervir.

Retira del fuego, agrega el extracto de vainilla y deja reposar por unos 5 minutos.

En la licuadora, añade las fresas, la leche condensada y una taza de agua.

Licúa hasta obtener una mezcla suave y sin grumos.

Cuela la mezcla de arroz y canela en una jarra grande; luego agrega la mezcla de fresas y el resto del agua.

Revuelve bien y prueba el dulzor para ajustarlo si lo deseas.

Sirve la horchata con hielo y decora los vasos con algunas fresas picadas o partidas a la mitad.

Si sufres de intolerancia a la lactosa, puedes reemplazar la leche entera por leche deslactosada o, en su caso, utilizar bebidas de almendra, coco, nuez, entre otras opciones.

Ahora que ya sabes cómo preparar horchata de fresa en casa, puedes añadir esta bebida a tu menú o en tus reuniones gracias a su sabor dulce y textura cremosa.

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