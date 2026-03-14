El agua de horchata es una de las aguas frescas más populares en México, pues su sabor dulce, su textura ligeramente cremosa y su aroma a canela la han convertido en una bebida para acompañar la comida o refrescar en días calurosos.

Hoy en Menú, te compartimos uan receta de agua de horchata que no puede faltar en tu mesa durante esta temporada calurosa.

El agua de horchata tiene un sabor similar al arroz con leche. Foto: Freepik

Leer también Qué es una salmuera y cómo se usa en la cocina

¿De dónde es el agua de horchata?

Aunque hoy es una bebida muy asociada a México, el origen de la horchata se remonta al Mediterráneo; de acuerdo con Larousse Cocina, esta preparación llegó a México durante la época de la Conquista a través de los españoles y su nombre tiene raíces del latín hordiatam, de hordia que significa cebada.

El mismo artículo señala que hay una leyenda valenciana que cuenta que una joven campesina ofreció un vaso de horchata al rey Jaime I de Aragón, quien quedó sorprendido por la bebida y pronunció una frase que dio origen al nombre.

Con el paso del tiempo, la receta se transformó en México y su versión más común se elabora con arroz remojado y molido, que después se mezcla con agua, azúcar y canela para aromatizar.

En distintas regiones del país se incorpora leche de vaca para darle más cremosidad; en estados como Veracruz, Tabasco y Campeche, además de la tradicional horchata de arroz también se prepara horchata de coco.

El agua de horchata es una bebida que facilita la digestión. Foto: Pexels

La historia de La Michoacana

Para entender por qué muchas personas asocian el agua de horchata rica y cremosa con La Michoacana, hay que ir a la década de 1940 en la comunidad de Tocumbo, Michoacán, ya que en ese periodo pequeños agricultores recibieron ganado por el reparto agrario impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas; esta gran cantidad de productos lácteos llevó a los habitantes a desarrollar nuevos alimentos y bebidas.

Gracias a esto, Don Rafael Malfavón Villanueva abrió en 1942 la primera paletería La Michoacana en Tocumbo, y como se esperaba, el negocio rápidamente ganó notoriedad porque sus paletas eran más grandes, frescas y económicas.

Con el paso de los años, las paleterías se expandieron por distintos estados del país; y además de vender paletas y helados, comenzaron a ofrecer otro de sus productos insignia: aguas frescas, entre ellas, el agua de horchata.

El agua de horchata aporta calcio. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer agua de horchata estilo La Michoacana?

Aunque las paleterías La Michoacana no han hecho públicas sus recetas, varias personas han intentado recrear el sabor de sus bebidas; una de esas versiones es la que comparte el canal de YouTube Mister Cocina, que propone una receta de esta bebida.

Ingredientes

1 litro de agua

1 raja de canela

150g de arroz (enjuagado bajo el chorro de agua)

350 mL de leche evaporada

350 mL de leche condensada

350 mL de base láctea para helado (o puedes sustituir con crema para batir)

(o puedes sustituir con crema para batir) Una cucharadita de vainilla

Hielo al gusto

Agua adicional para completar 3 litros de bebida

Preparación

En una olla con 1 litro de agua hirviendo agrega la raja de canela y el arroz previamente enjuagado.

Mezcla un poco y, cuando vuelva a soltar el primer hervor, apaga el fuego.

Deja enfriar por completo para que el arroz se hidrate y se suavice mientras la canela libera su sabor.

Para preparar la base láctea, vierte en una jarra o vitrolero la leche evaporada, la leche condensada y la base láctea para helado e integra bien.

Coloca en la licuadora el arroz hidratado junto con la raja de canela y el agua donde se cocinaron ambos; agrega una cucharadita de vainilla y licúa hasta moler completamente.

hidratado junto con la raja de canela y el agua donde se cocinaron ambos; agrega una cucharadita de vainilla y licúa hasta moler completamente. Cuela la preparación en la jarra o en el vitrolero para retirar los restos de canela.

Añade suficiente agua hasta completar 3 litros en total.

Mezcla hasta obtener un agua cremosa y homogénea.

Pon hielos al gusto.

Sirve.

Ahora que conoces los ingredientes y el paso a paso es momento de hacer tu agua de horchata al estilo de La Michoacana.

Leer también 3 recetas de cocteles florales para primavera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/