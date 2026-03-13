La salmuera es una de las herramientas más antiguas y valoradas en el mundo de la gastronomía, cuya relevancia ha trascendido generaciones de cocineros. Aunque tradicionalmente se asocia con métodos de conservación de épocas pasadas, su presencia en las cocinas contemporáneas sigue siendo un pilar para quienes buscan darle un toqueespecial de sabor a sus platillos.

Dominar el uso de este recurso líquido permite transformar ingredientes cotidianos en preparaciones deliciosas. Ya sea que se trabaje con cortes de carne delicados o piezas de mayor tamaño, en Menú te compartimos el paso a paso para elevar su sabor con una salmuera bien hecha.

¿Qué es la salmuera y para qué sirve?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la salmuera es, en su definición más sencilla, una solución de sal y agua. Tradicionalmente, este método se utilizaba para la conservación de alimentos; sin embargo, en la cocina contemporánea su uso principal es el de un marinado que aporta humedad y sabor.

Foto: Imagen creada con AI.

Como explica el sitio especializado Food52, el proceso funciona mediante el principio de ósmosis y la desnaturalización de las proteínas. La sal permite que las fibras musculares se relajen y absorban el líquido, lo que resulta en una carne mucho más jugosa y sazonada de manera uniforme, no solo en la superficie, sino hasta el centro de la pieza.

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¿Por qué es recomendable utilizarla en la cocina?

La principal ventaja de este método es la protección que brinda contra el calor intenso. Según detalla Great British Chefs, la salmuera ayuda a que la carne retenga su humedad natural durante el proceso de cocción. Esto es especialmente útil en cortes que tienden a secarse rápidamente, como las pechugas de pollo o el lomo de cerdo.

Además de la jugosidad, la salmuera actúa como un vehículo de sabor. Al disolver azúcar, hierbas aromáticas o especias en la solución, estos elementos penetran en el tejido de la carne junto con el agua.

Por otro lado, desde una perspectiva económica, el Barcelona Culinary Hub señala que esta técnica permite aprovechar mejor los ingredientes y reducir el desperdicio al asegurar resultados óptimos incluso en piezas más complejas.

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¿Cómo se prepara una salmuera básica?

Para hacer una salmuera de manera correcta, es necesario seguir una proporción equilibrada que permita la absorción sin saturar de sodio la carne.

De acuerdo con las instrucciones de Great British Chefs y Food52, la receta básica de una salmuera requiere de precisión en los pasos iniciales para garantizar que la sal se disuelva correctamente.

Ingredientes

Agua

Sal (preferiblemente de mar o kosher)

Azúcar (opcional, para ayudar al dorado)

Especias y hierbas al gusto (pimienta, laurel, tomillo)

Foto: Imagen creada con AI.

Preparación

Calentar una parte del agua con la sal y el azúcar, agitando constantemente hasta que los cristales se hayan disuelto por completo. Añadir el resto del agua fría para bajar la temperatura de la mezcla. Es de vital importancia, como subraya el USDA, que la salmuera esté completamente fría antes de introducir la carne por razones de seguridad alimentaria. Sumergir la pieza de carne asegurándose de que quede cubierta en su totalidad. Refrigerar durante el tiempo necesario según el tamaño de la pieza; Food52 sugiere que piezas pequeñas pueden requerir solo un par de horas, mientras que un ave entera puede necesitar hasta un día completo. Retirar la carne del líquido y secarla bien con toallas de papel antes de cocinar para obtener una costra crujiente.

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