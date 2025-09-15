Una de las principales preocupaciones durante estas Fiestas Patrias 2025 es qué opciones alcohol free ofrecerle a tus invitados. ¡Qué aburrido ofrecer solo agua natural!

Pero hoy en Menú te traemos la solución. Para calmar la sed y asegurarte de que todos los elementos de tu Noche Mexicana combinan con la temática, no hay nada como las aguas frescas; y te compartimos la receta de una de las más famosas: la del agua de horchata.

¿Qué es el agua de horchata?

Muy simple, es una de las aguas frescas más populares en México. El agua de horchata no es más que una bebida tradicional mexicana preparada con 3 simples ingredientes: arroz, canela, y azúcar.

Y su encanto está en su simpleza. Hoy en día es posible encontrar agua de horchata en casi cualquier lugar donde también vendan comida, pues va de maravilla con una amplia variedad de platillos.

¿Cómo se hace el agua de horchata?

La receta del agua de horchata es bastante simple, aunque la preparación suele ser algo tardada. ¡Pero vale cada segundo!

Toma nota porque aquí te dejamos el paso a paso para un agua de horchata al estilo de Pati Jinich que será el complemento perfecto para tus antojitos durante estas Fiestas Patrias.

Ingredientes

2 tazas de arroz de grano largo o extra largo

3 tazas de agua caliente

1 ramita de canela mexicana

1 cucharada de extracto de vainilla

4 tazas de leche

1 1/4 tazas de azúcar

Canela molida para espolvorear (opcional)

Preparación

Pon el arroz en un recipiente y cúbrelo con el agua caliente. Parte en pedazos la ramita de canela, agrégala al arroz y déjalo reposar en el refrigerador de 2 a 8 horas.

Licúa la mitad del arroz con la mitad de la leche y la vainilla, luego cuela la mezcla en una jarra. Licúa la otra mitad del arroz con la leche y cuela la mezcla en la misma jarra.

Revuelve bien y sirve la horchata con hielo, o refrigérala hasta que esté bien fría. Sirve la horchata con más hielo si lo prefieres, y espolvorea un poco de canela molida encima si así lo decides.

¡Disfruta!

¡Ahora ya puedes sorprender a tus invitados con un agua de horchata deliciosa!

