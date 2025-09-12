Las Fiestas Patrias son la oportunidad perfecta para reunirte con tus seres queridos y celebrar a México y nuestras tradiciones con todas las ganas del mundo.

Claro que sabemos que el 15 de septiembre no es la única celebración de estas fechas, así que, pensando en tu economía, en Menú nos dimos a la tarea de resolver una de las dudas más comunes de las vísperas del Día del Grito: ¿Cuánto cuesta hacer pozole en 2025?

Pon atención y toma nota, porque esto es lo que dice PROFECO.

¿Qué lleva el pozole?

Como sucede con la mayor parte de las recetas, en México y el mundo, hay muchas maneras de hacer pozole. En diferentes estados de la Republica tienen su propia receta.

Y a eso hay que sumarle que cada familia lo prepara como más le gusta. Sin embargo, tenemos claro que hay ciertos ingredientes que casi nunca faltan en el pozole, como:

Carne (de puerco o pollo)

Rábano

Lechuga

Limón

Orégano

Y, obviamente, maíz pozolero

A esto, desde luego, se suman algunas variantes como chile guajillo, tomate verde, y demás extras para hacer diferentes recetas de pozole.

Foto: Pixabay.

¿Cuánto cuestan los ingredientes del pozole en 2025?

Para que no sientas que gastas de más y armes tu presupuesto para el 15 de septiembre con tiempo, te compartimos los ingredientes básicos para hacer un pozole blanco con sus respectivos precios promedio para septiembre, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

Maíz pozolero

Quizá el ingrediente más importante de todo pozole, el maíz blanco pozolero para nada puede faltar en ningún pozole. Y, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el costo por kilo del maíz blanco pozolero se promedia de la siguiente manera:

Precio mínimo: $34.95

Precio máximo: $38.01

Precio frecuente: 37.20

Carne

Desde luego, sin carne tampoco habría pozole. Dado que las recetas más comunes de pozole blanco llevan proteína de puerco o de pollo, aquí te dejamos los precios promedio de estos tipos de carne por kilo según los datos más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicados en la Revista del Consumidor y Quién es Quién en los Precios:

Cabeza de cerdo

Precio mínimo: $34.90

Precio máximo: $80.00

Precio frecuente: $54.67

Espinazo de cerdo

Precio mínimo: $38.90

Precio máximo: $156.00

Precio frecuente: $98.42

Lomo de cerdo

Precio mínimo: $89.00

Precio máximo: $170.00

Precio frecuente: $140.05

Pollo entero

Precio mínimo: $36.00

Precio máximo: $59.95

Precio frecuente: $52.04

Para acompañar

¡Pero el pozole no lleva solo carne y maíz! Así que también te compartimos los precios promedio de los extras y toppings más comunes del pozole blanco, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor publicados en Quién es Quién en los Precios:

Cebolla (precio promedio por kilo)

Precio mínimo: $9.00

Precio máximo: $35.00

Precio frecuente: $25.68

Rábano (precio promedio por manojo)

Precio mínimo: $7.00

Precio máximo: $35.00

Precio frecuente: $17.95

Lechuga romana (precio promedio por pieza)

Precio mínimo: $14.00

Precio máximo: $35.00

Precio frecuente: $24.48

Limón agrio con semilla (precio promedio por kilo)

Precio mínimo: $15.00

Precio máximo: $60.00

Precio frecuente: $33.47

Orégano (precios promedio por 23 g.)

Precio mínimo: $16.80

Precio máximo: $23.00

Precio frecuente: $21.50

¿Cuánto cuesta hacer pozole en 2025?

Ahora que ya conoces los precios promedio más frecuentes de los ingredientes básicos para hacer un pozole blanco, puedes calcular un aproximado de lo que vas a gastar durante estas Fiestas Patrias.

Basándonos en los precios promedio frecuentes de cada ingrediente, en cantidades mínimas, podemos decirte que, sin tener en cuenta la carne, hacer pozole blanco en 2025 cuesta por lo menos $160.28 pesos.

Foto: Pexels.

Es importante mencionar que el precio final, depende de para cuántas personas estás cocinando y las cantidades que uses de cada ingrediente.

¿Ya sabes cuánto vas a gastar haciendo tu pozole para el Día del Grito 2025?

