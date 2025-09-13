Considerados como un clásico en las noches mexicanas, el pambazo es un platillo representativo de la temporada por su combinación de ingredientes, receta sencilla y precio bajo.

Aunque hay diversas maneras de prepararlos, en el centro del país se disfrutan bañados con un adobo, mismo que les da su color rojizo. Hoy en Menú te decimos qué lleva esta especie de salsa para que te luzcas en la mesa.

Los pambazos son un clásico de la comida callejera mexicana. Foto: Juárez Sandra Torres / EL UNIVERSAL

¿Cuál es la receta original de los pambazos?

Originarios del centro de México, los pambazos son uno de los antojitos más populares de la cocina callejera, reflejo de la creatividad en el uso de ingredientes locales, esto de acuerdo con el portal especializado Wild Fork.

Tradicionalmente, se integran por pan suave empapado en salsa de chile, un relleno de papa y carne, y se acompañan con ingredientes frescos como cebolla, lechuga y crema, que equilibran todos los sabores.

Según Larousse Cocina, estos antojitos suelen venderse en puestos callejeros y forman parte del menú en fiestas infantiles, reuniones familiares o tardeadas.

Calentados en el comal con manteca de cerdo, los pambazos pueden variar según la región del país. Por ejemplo, el Diccionario Gastronómico de Larousse señala que en Veracruz suelen rellenarse con frijol, mayonesa, jamón, pollo deshebrado, chorizo, lechuga, cebolla y chile chipotle adobado.

Este antojito se distingue por su pan suave empapado en salsa de chile y su relleno de papa y carne. Foto: Pixabay

En otros estados, como Durango son famosos los pambazos de pan negro, generalmente rellenos de carne de cerdo o chorizo, mientras que en Querétaro reciben el nombre de guajolotes, adaptando la receta a las tradiciones locales.

Más allá de su relleno, el adobo rojo es el corazón del pambazo, responsable de su sabor intenso y picante, que lo ha convertido en un antojito muy popular, especialmente en la Ciudad de México.

¿Qué lleva el adobo del pan de los pambazos?

Los elementos fundamentales de un pambazo son el relleno, el pan y el adobo. El pan tradicionalmente usado para esta receta es la telera, un pan blanco de sal elaborado con harina de trigo. Según datos de Larousse Cocina, su origen se remonta a un pan de trigo entero de calidad inferior que consumían los obreros andaluces, cuya receta fue adaptada y modificada en México.

El adobo, por su parte, puede variar según la región, aunque el chile guajillo es el más utilizado. A continuación, Menú te presenta la lista de ingredientes que se emplean tradicionalmente para esta salsa y te explica cómo prepararla correctamente.

El pan telera se baña con el adobo y se tuesta ligeramente antes de rellenar con papa y chorizo. Foto: Pixabay

Ingredientes para el adobo

8 chiles guajillo

1 chile ancho

4 hojas de laurel

1 cucharadita de comino

2 clavos de olor

1 cucharadita de orégano

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite

1 taza de agua (aproximadamente, para licuar los chiles)

Preparación del adobo

Limpia los chiles retirando rabo y semillas.

Hierve los chiles en agua durante 10 minutos hasta que se ablanden.

Coloca los chiles en la licuadora con un poco del agua de cocción, las hojas de laurel, el comino, los clavos, el orégano, los dientes de ajo y la sal.

Licúa hasta obtener una salsa muy tersa.

Calienta el aceite en una olla a fuego medio y añade la salsa. Cocina suavemente durante 10 minutos para que se guise y concentre el sabor.

Los chiles guajillo y ancho, junto con especias como comino y clavo, forman la base del adobo de los pambazos. Foto: Freepik

Para presentar los pambazos

Parte los panes de telera a la mitad.

Con una brocha, pinta toda la superficie del pan con el adobo, por ambos lados.

Coloca los panes sobre un comal caliente a temperatura media y tuesta ligeramente ambos lados.

Rellena los panes con la mezcla de papa y chorizo.

Añade lechuga, cebolla, crema y queso fresco al gusto.

El adobo se puede ajustar al gusto, agregando más o menos chiles guajillo según prefieras el picante, y los pambazos se disfrutan mejor recién preparados, calientes y crujientes por fuera.

Con esta receta, podrás disfrutar en casa de uno de los antojitos más emblemáticos de la comida callejera mexicana, ideales para festejar las fiestas patrias.

