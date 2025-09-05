Este fin de semana, el Centro Histórico de Guadalajara se prepara para celebrar a uno de los platillos más icónicos de la cocina jalisciense: la torta ahogada.

Y hoy en Menú te compartimos los detalles para que no te pierdas el Día de la Torta Ahogada.

¿Dónde y cuándo se celebrará el Día de la Torta Ahogada?

¡En Guadalajara, obvio! Este domingo 07 de septiembre el Paseo Fray Antonio Alcalde se llenará de vida para celebrar a uno de los platillos más emblemáticos de Guadalajara.

Este año se llevará a cabo días antes del festejo habitual, el 10 de septiembre, para que muchas más personas puedan disfrutar de la celebración.

Además, tendrás que prepárate para una larga jornada de festejos pues la celebración empieza a las 9:30 hrs. y no te vas querer perder ni un solo segundo.

¿Qué habrá en la celebración de la torta ahogada?

Primero que nada, habrá tortas ahogadas, pero no solo en lo que respecta a vendimia, sino gratuitas. ¡Así es! Se van a regalar tortas ahogadas a los asistentes, así que asegúrate de llegar temprano.

Foto: Wikimedia Commons.

Desde luego, el festejo por el Día de la Torta Ahogada estará acompañado de música en vivo y hasta concursos.

Se premiarán salsas y tortas en un escenario en el que la creatividad y el sabor lo son todo; ¡no te lo puedes perder!

¿Por qué la torta ahogada tiene un día?

Como muchas otras celebraciones culinarias, el Día de la Torta Ahogada comenzó como un encuentro que buscada difundir parte de la tradición gastronómica tapatía.

Sin embargo, con el tiempo evolucionó hasta lo que es hoy en día: una mega celebración para uno de los platillos ejemplo de la identidad jalisciense y de los más emblemáticos de toda la cocina callejera mexicana.

Foto: Wikimedia Commons.

¿Te unes al festejo?

