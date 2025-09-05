La leche es un producto básico en la despensa de las familias mexicanas. Gracias a su alto contenido de nutrientes, la demanda en nuestro país ha impulsado no solo el crecimiento de la industria lechera, sino también la expansión del mercado hacia nuevas opciones, derivadas de la popularidad de los lácteos procesados.

En Menú te contamos cuáles son las mejores alternativas de este producto y sus derivados,basados en información de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que tomes decisiones más críticas y conscientes al momento de comprarlos y consumirlos.

La leche es un alimento básico en la despensa de las familias mexicanas, rica en nutrientes esenciales. Foto: Freepik

Leer también Receta: cómo hacer tostadas de tinga vegetarianas

¿Cómo ha cambiado la industria lechera en México?

“Comprar leche ya no es lo que era antes”, señala la Profeco en la edición de septiembre de 2025 de la Revista del Consumidor, al destacar cómo la industria lechera ha evolucionado en las últimas décadas debido a cambios en los hábitos alimenticios, preocupaciones de salud y avances tecnológicos.

De acuerdo con la Profeco, en los últimos cinco años el sector lechero en México ha registrado un incremento del 9 % en su producción, impulsado por la creciente demanda. En este contexto, los productos lácteos procesados han adquirido una mayor relevancia.

Las opciones van desde las permitidas por la NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, que regulan el tipo de grasa (entera, semi descremada, parcialmente descremada y descremada), los métodos de procesamiento e incluso la incorporación de sabores, hasta nuevas variantes que buscan responder a las necesidades de distintos consumidores.

La Profeco destaca cómo la industria lechera ha evolucionado en México por cambios en hábitos y demanda de productos procesados. Foto: Freepik

De ahí la importancia de los estudios continuos de autoridades como la Profeco, cuyo objetivo es verificar si los productos realmente cumplen con lo declarado en sus empaques y si ofrecen la calidad esperada.

En su más reciente estudio de calidad, la procuraduría analizó 85 productos ultra pasteurizados, entre ellos leches enteras, deslactosadas, parcialmente descremadas, parcialmente descremadas deslactosadas, evaporadas, semidescremadas, lácteos combinados con grasa vegetal y bebidas lácteas con grasa vegetal; evaluando aspectos como:

Información en el empaque: alérgenos, ingredientes, lote, caducidad, información nutrimental, etc

Contenido neto

Parámetros normativos: acidez, proteína, caseína, sólidos no grasos, densidad, grasa y tipo de grasa

Aporte nutrimental

Contenido energético

La Profeco clasifica la leche en entera, deslactosada, parcialmente descremada, semidescremada y descremada. Foto: Freepik

¿Cuáles fueron los resultados del estudio de calidad sobre lácteos de la Profeco?

De los 85 productos analizados, todos cumplen con el contenido neto declarado y con parámetros como proteína, grasa, caseína, densidad, lactosa y sólidos no grasos. Sin embargo, se detectó un producto cuya denominación resulta confusa.

Se trata de la Bebida láctea con grasa vegetal ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, de la marca Lacti Lac, que según el reporte de la Profeco, “la denominación es incorrecta, ya que indica en su etiquetado bebida láctea con grasa vegetal ultra pasteurizada; sin embargo, por sus características, podría ser una imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal.”

En el listado se destacan opciones de distintas categorías que cumplen con los puntos evaluados por la Profeco y que, por su costo, pueden ser alternativas accesibles para incluir en la despensa. Menú recopila este listado basado en los datos de la institución gubernamental:

Leche entera ultra pasteurizada

Selecto Brand: Leche entera ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($17)

Aguascalientes: Leche entera ultra pasteurizada de vaca, 1 L ($18)

Great Value: Leche entera ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($19)

Vaca Blanca: Leche entera ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($20)

Liconsa Plus: Leche entera ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($21)

Leche entera deslactosada, ultra pasteurizada

Selecto Brand: Leche entera deslactosada ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($25)

La mayoría de las leches cumplen con los parámetros de proteína, grasa y sólidos no grasos, según la Profeco. Foto: Freepik

Leche parcialmente descremada, ultra pasteurizada

Great Value: Leche parcialmente descremada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa, 1 L ($23)

Aguascalientes: Leche parcialmente descremada, ultra pasteurizada de vaca, 1 L ($24)

LACDEL: Leche parcialmente descremada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($25)

Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultra pasteurizada

Vaca Blanca: Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($20)

Great Value: Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa, 1 L ($22)

Aguascalientes: Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultra pasteurizada de vaca, 1 L ($25)

Leche parcialmente descremada, evaporada, ultra pasteurizada

Vaca Blanca: Leche parcialmente descremada, evaporada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($39)

Leche semidescremada ultra pasteurizada

Great Value: Leche semidescremada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($22)

Liconsa Plus: Leche semidescremada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($23)

Entre las leches más económicas destacan Selecto Brand ($17), Aguascalientes ($18) y Great Value ($19) por litro. Foto: Unsplash

Leche semidescremada, deslactosada, ultra pasteurizada

Great Value: Leche semidescremada, deslactosada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($23)

Granja: Leche semidescremada, deslactosada, ultra pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($26)

Leche descremada ultra pasteurizada

Liconsa Plus: Leche descremada ultra pasteurizada, baja en grasa, adicionada con vitaminas A y D, 1 L ($19)

Aguascalientes: Leche descremada ultra pasteurizada de vaca, 1 L ($24)

Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultra pasteurizado

Chedraui: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A, D y hierro, 950 mL ($15)

Lacti Bu: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5 y hierro, 1 L ($15)

Aurrera: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A, D y hierro, 1 L ($16)

Precíssimo: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A y D, 1 L ($19)

Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultra pasteurizado

Chedraui: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A, D y hierro, 950 mL ($19)

Forti Plus: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A, B6, D, ácido fólico, niacina y hierro, 1 L ($23)

Aurrera: Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultra pasteurizado, adicionado con vitaminas A, D y hierro, 1.5 L ($23)

La Profeco analiza regularmente la calidad de la leche y sus derivados para proteger al consumidor. Foto: Freepik

¿Qué consideraciones se deben tomar al comprar leche?

La Profeco recomienda prestar atención al momento de comprar leche para garantizar calidad y seguridad. Es importante identificar si se trata de leche natural o de un producto lácteo con grasa vegetal, verificando la denominación en el envase para conocer exactamente lo que se está adquiriendo.

También se sugiere revisar la fecha de caducidad y asegurarse de que el envase se encuentre en buen estado. Estas medidas básicas ayudan a prevenir el consumo de productos caducados o en mal estado.

Consultar la tabla nutrimental es otra recomendación de la institución especializada. De esta manera, los consumidores pueden conocer el contenido de grasa, azúcares y otros nutrientes, y elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de vida.

Mantener la leche refrigerada y revisar su fecha de caducidad garantiza su seguridad y frescura. Foto: Freepik

Una vez abierto, el envase debe mantenerse en refrigeración y bien tapado para evitar que absorba olores de otros alimentos. En el caso de personas con diabetes o restricciones alimenticias, la Profeco aconseja consultar con un profesional de la salud antes de consumir ciertos productos.

Tomar estas precauciones permite disfrutar de sus beneficios nutricionales y reducir riesgos para la salud, convirtiendo la compra de leche en una decisión informada y segura para toda la familia.

Leer también Cómo conservar correctamente la carne de puerco, según Profeco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters