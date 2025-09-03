La temporada de mandarinas está más cerca que nunca y claro que todos queremos comernos medio kilo "de una sentada", pero eso podría no ser tan bueno como crees.

Hoy en Menú te explicamos los beneficios y efectos adversos de comer mandarina todos los días.

¿Qué beneficios tiene la mandarina?

Al ser pariente de la naranjas, uno de los principales beneficios de la mandarina es su alto contenido de vitamina C. Sin embargo, la mandarina también es reconocida por su aporte de vitamina A que equivale a un 4% de la ingesta total recomendada por cada 100 g de mandarina que comas.

Pero eso no es todo, de acuerdo con WebMD y Healthline, las mandarinas también contienen muchos otros nutrientes. De hecho, por cada 88 g, equivalentes a un aproximado de media mandarina, estás consumiendo:

47 calorías

12 g de carbohidratos

2 g de fibra

0.7 g de proteína

0 g de grasas

Tiamina

Cobre

Vitamina B6

Potasio

¡Toda una super fruta! Pero igual hay que tener cuidado.

¿Qué pasa si comes mandarinas todos los días?

Por mucho que disfrutes del dulce sabor de la mandarina, debes tener cuidado de no comer demasiadas, pues su ingesta en exceso puede tener más riesgos que beneficios.

Al ser generalmente más dulce que la naranja, uno de los principales efectos adversos de las mandarinas es que pueden elevar los niveles de azúcar en la sangre, algo bastante peligroso aunque se trate de azucares naturales.

Tu salud dental también se puede ver comprometida por un consumo exagerado de mandarinas. Debido al ácido contenido en los cítricos, el esmalte dental puede desgastarse si no tienes cuidado. Lo recomendado es enjuagar tu boca con agua después de comer mandarinas.

Es importante tener en cuenta que, cuanto más variada sea tu dieta, mayores serán los beneficios para tu salud por lo que deberías considerar implementar más frutas, además de las mandarinas, a tu dieta.

¿Cuántas mandarinas se recomienda comer al día?

Ahora que conoces los efectos adversos del consumo excesivo de mandarinas, puede que te estés preguntando cuántas mandarinas se pueden comer al día sin comprometer tu salud, y aquí te dejamos la respuesta.

Los expertos recomiendan el consumo de 1.5 a 2.5 tazas de fruta al día, para los adultos, y una sola mandarina equivale a una taza de fruta, así que puedes comer sin problema una o dos al día.

Sin más, ¡disfruta de la temporada de mandarinas!

