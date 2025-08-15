El cítrico otoñal favorito de muchos está por llegar nuevamente a los supermercados de México y la espera se nos hace eterna.

Esta mini naranja super aromática y dulce es una de las mejores cosas de los últimos meses del año y hoy en Menú te platicamos algunos detalles que quizás no conocías.

¿De dónde viene la mandarina?

De acuerdo con la base de datos Blue Book Services, la mandarina es una fruta de origen chino. De hecho, en China y Japón existen registros de la producción de mandarina que datan del siglo XVI, pero su cultivo se cree que precedo dichos registros por mucho.

¡Ya está cerca la mejor temporada del año!

Sin embargo, no fue sino hasta 1518, según se cuenta, que la mandarina llegó a México. Y, actualmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reporta que México es uno de principales productores de mandarina de toda América Latina. Se cultiva en 20 entidades del país de entre las cuales destacan Veracruz, Puebla, y San Luis Potosí.

¿Cuándo empieza la temporada de mandarina?

¡Falta muy poco! En México la temporada de mandarina empieza en octubre y se extiende hasta febrero. El clima frío es perfecto para el cultivo de esta deliciosa fruta, pero es precisamente el clima cálido y soleado que caracteriza a México lo que lo convierte en el lugar perfecto para que las mandarinas crezcan grandes y jugosas.

¿Hay un solo tipo de mandarina?

¡No! En el territorio mexicano se cultivan y distribuyen principalmente 4 variedades de mandarina.

En México se cultivan 4 tipos de mandarina.

Clementina: La más pequeña y fácil de pelar de todas. No es tan aromática como otras, pero sí que es la más popular.

Dancy: Conocida por su sabor intenso y especial acidez, pero que su rugosa cascara no te engañe pues es de las más jugosas.

Satsuma: Resistente al frío y super fácil de pelar. La favorita de todos los que disfrutan de los sabores suaves y ligeramente dulces.

Oro Valle: La única mandarina en México que no tiene semillas.

Foto: Pexels.

