Concha, oreja, piedra, dona o pan de muerto, la panadería en México es amplia y refleja el gusto de la población por los alimentos dulces. Pero ¿te has preguntado cuál es la pieza con más calorías? En Menú te lo contamos.

El pan dulce, con moderación, puede ser parte de una dieta balanceada. Foto: Freepik

¿Por qué el pan dulce es tan popular en México?

En el libro "El pan popular", de la autora Sonia Iglesias y Cabrera, se explica que este alimento ha sido, históricamente, uno de los más consumidos por el humano debido a la variedad de ingredientes.

Aunque suene loco, este tipo de pan puede ser nutritivo, por ejemplo, los hidratos de carbono (presentes en el almidón) nos dotan de energía, mientras que el germen y la corteza de los granos contienen minerales y vitaminas.

En el escrito "Panadería mexicana: formas de sabor", los autores Cristina Barros y Marco Buenrostro señalan que la diversidad de panes surgió con la llegada de los españoles, quienes introdujeron el trigo.

Y gracias a la creatividad de las manos mexicanas, la masa de trigo se aprovechó en recetas de tortillas, galletas, panqués, etcétera. De esa misma diversidad, y su sabor inigualable, proviene la popularidad de su consumo.

Panes como la concha, la oreja o la piedra tienen un alto contenido calórico. Foto: Freepik

¿Qué tan saludable es comer pan?

El pan es un alimento con alto valor nutricional, pues aporta macronutrientes esenciales, sobre todo, carbohidratos. Según el Instituto DYN, un 45% y 65% de las calorías diarias deberían provenir de los carbohidratos, disponibles en frutas, verduras, legumbres, pastas y panes.

Sobre este delicioso alimento, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 250 g de pan al día. En caso de realizar actividad física intensa o tener un mayor gasto energético, dicha cantidad puede aumentar a los 400 g.

¡Ojo! No todas las variedades cuentan poseen un buen aporte nutricional. El IMSS, en su "Cartera de Alimentación Correcta y Actividad Física", advierte que el consumo excesivo de pan dulce, galletas, pasteles y otros postres puede ser perjudicial.

Entre las consecuencias de una ingesta desmedida podemos mencionar: obesidad, sobrepeso, incremento del azúcar en sangre, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y daños en la microbiota.

No todas las variedades de pan son saludables, especialmente, las que tienen grandes cantidades de azúcar. Foto: Freepik

¿Cuántas calorías hay en un pan dulce?

A continuación, te enlistamos algunas variedades de pan dulce con mayor aporte energético por pieza, basado en cálculos de Fitia y MyFitnessPal:

Dona de chocolate: 452 kcal.

Oreja: 450 kcal.

Pan de muerto: 400 kcal.

Concha (blanca o de chocolate): 377 kcal.

Garibaldi: 360 kcal.

Ojo: 354 kcal.

Piedra: 350 kcal.

Pan de feria: 345 kcal.

Bisquet: 340 kcal.

Almeja: 320 kcal.

Empanada de piña: 320 kcal.

Cocol (cocada): 315 kcal.

Cochinita: 310 kcal.

Chirimoya: 310 kcal.

Como podrá ver, la dona de chocolate es la de mayor contenido calórico, resultado de su combinación de azúcares refinados, grasas saturadas y carbohidratos simples.

Una dona de chocolate de 80 g aporta aproximadamente 334 kcal, con 16 g de grasas y 46 g de carbohidratos, según Fitia. Foto: Freepik

El IMSS recomienda consumir el pan dulce con moderación, disfrutando solo la mitad de la pieza y acompañándolo con café o té sin azúcar. Recuerda que puede formar parte de tu dieta, pero antes debes conocer su valor nutricional.

