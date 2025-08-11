En cuanto baja la temperatura, por costumbre o simplemente por antojo, las personas corren a comprar carne de pollo, gallina, o res para hacer los famosos caldos. De entre las opciones básicas que todo mundo conoce, siempre destacan el caldo de pollo y el caldo de gallina.

Sin embargo, pocos saben la diferencia. Hoy en Menú te las contamos para que elijas la sopa que mejor se ajuste a tus necesidades.

¿Son caldos o sopas?

Popularmente, los términos “caldo” y “sopa” suelen ocuparse como sinónimos; es común que se use arbitrariamente uno u otro para referirse al mismo platillo. Sin embargo, técnicamente, son cosas diferentes.

Puedes hacer caldo de pollo con pasta. Foto: Pixabay.

Un caldo es el líquido resultante de la cocción de verduras o carnes en agua. Es muy importante que no lo confundas con el consomé, ya que se trata de tiempos de cocción diferentes.

Mientras que las sopas son el resultado de mezclar caldos con algún otro ingrediente para crear un platillo enteramente diferente.

¿El caldo de pollo y el caldo de gallina son lo mismo?

¡No! Aunque se trate de la misma especie de ave (en diferente etapa de maduración), la sopa de pollo y la sopa de gallina en absoluto son lo mismo. De hecho, es precisamente su etapa de maduración lo que hace la diferencia en la consistencia y sabor de cada uno.

El caldo de pollo se hace con un ave joven por lo que su carne tiende a ser suave y el fondo se caracteriza por su sabor ligero y carencia de grasa.

Los pollos y las gallina son la misma especie de ave, pero en diferente etapa de maduración. Foto: Unsplash.

El caldo de gallina, por otro lado, se hace con un ave madura por lo que su fondo, pese a tener más cuerpo, tiene más grasa. Del mismo modo, al tener una carne más dura, el proceso de cocción del caldo de gallina es considerablemente más largo que el del caldo de pollo.

¿Es mejor el caldo de pollo o el caldo de gallina?

Considerando que ambos tipos de caldo se preparan con la misma especie de ave, se podría decir que los beneficios no son tan diferentes entre sí. Tanto el caldo de pollo como el caldo de gallina son ricos en hierro, vitamina B12, y antioxidantes.

Al final del día, lo que determina la mayor cantidad de nutrientes del caldo depende principalmente de qué otros ingredientes decidas agregar a la sopa. Así que eres libre de optar por el que te guste más.

El caldo de gallina suele acompañarse de verduras. Foto: Pixabay.

