Existen muchos mitos y dudas sobre los mejores alimentos para cenar. Aunque muchas personas creen que comer fruta antes de dormir puede “engordar”, lo cierto es que la piña puede traer grandes beneficios al cuerpo.

Descubre en Menú qué pasa si la consumes a la hora de la cena. Sopiler: tiene efectos positivos para tu descanso y mucho más.

Incluir piña en la cena puede contribuir a una alimentación equilibrada y ligera. Foto: Freepik

¿Cenar fruta aumenta de peso?

De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, a través de su programa "Nutriendo", es un mito que cenar fruta aumenta de peso.

La dietista Lucía Bultó, perteneciente a esta institución, explica en un artículo que la fruta es un alimento imprescindible a cualquier hora del día. Sin embargo, para obtener sus beneficios es importante prestar atención a la manera en que se consumen.

Según la especialista, aunque la fruta aporta agua, fibra, minerales, vitaminas y azúcares simples, que pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre, lo ideal es combinarla con una fuente de proteínas y una porción de cereales integrales durante la cena.

Pero de entre las opciones de dichos alimentos, la piña destaca por una característica particular que incluso puede beneficiar al descanso: su contenido de triptófano.

La piña es ideal para una cena ligera gracias a su aporte de fibra, vitaminas y bajo contenido calórico. Foto: Freepik

¿Qué tan recomendable es cenar piña?

La piña, una fruta de origen tropical, es rica en triptófano, aminoácido esencial y que el cuerpo no puede producir por sí mismo, según informa el blog de Pan American Life Insurance Group.

Sobre la importancia de este nutriente, la Clínica Universidad de Navarra señala desempeña un papel clave en la producción de serotonina y melatonina, compuestos fundamentales para el bienestar emocional, mental y un sueño reparador.

Este aminoácido es particularmente necesario para sintetizar serotonina, neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dosis diaria de 4 mg/kg, cantidad que se puede obtener fácilmente a través de una dieta equilibrada.

Sobre esa misma línea, un artículo del portal Inmenopausia, especializado en salud femenina, indica que una dieta rica en triptófano puede ser beneficiosa para:

Mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de depresión.

Combatir el insomnio.

Generar un efecto calmante y antiestrés.

Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gracias a sus niveles plasmáticos.

Otros alimentos ricos en triptófano son el pollo, el pavo, los lácteos, huevos, soja, espinacas y el plátano. Pero incluir piña en la cena no solo ayuda a conseguir un descanso reparador, sino que sus beneficios van más allá.

Una porción de piña en la noche puede ayudar a la digestión y mejorar el sueño. Foto: Freepik

¿Qué otros beneficios tiene comer piña?

Con su característico sabor dulce, la piña guarda nutrientes básicos para el buen funcionamiento del cuerpo. Tal como lo explica el portal de la Cleveland Clinic, esta fruta es baja en calorías y rica tanto en vitaminas como minerales.

Aproximadamente, 1 taza de esta fruta picada proporciona 1/3 de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, al mismo tiempo que aporta las del complejo B como tiamina, niacina, vitamina B6 y folato. También es fuente de manganeso, potasio y magnesio; y cubre la infesta diaria del 10% de fibra.

WebMD, portal especializado en salud y nutrición, señala que esta misma porción contiene 82 calorías, 0.89 g de proteína y apenas 0.20 g de grasa.

Debido a su valor nutricional, otros beneficios de consumir piña con regularidad son:

Promueve la cicatrización de la piel gracias a la bromelina, una enzima natural.

Combate la inflamación, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Mejora la digestión gracias a su alto contenido de fibra.

Alivia el dolor asociado con la artritis.

La piña contiene solo 82 calorías por taza y aporta múltiples beneficios para el bienestar físico y mental. Foto: Freepik

La piña no solo es deliciosa y refrescante, sino que también es una aliada poderosa para la salud. Incluirla en la cena, especialmente combinada con alimentos ricos en proteínas y cereales integrales, puede contribuir a un mejor descanso y una digestión eficiente.

