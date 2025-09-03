Más Información
Lady Gaga lanza "The Dead Dance", grabada en CDMX; ¿cómo es la Isla de las Muñecas, sitio de Xochimilco donde se filmó video?
En cuanto se acercan las Fiestas Patrias, comienza la planeación de la famosa Noche Mexicana, y la parte más difícil de hostear el evento es asegurarte que todos tengan algo rico para comer.
Pensando en todos aquellos que no comen carne, hoy en Menú te enseñamos a preparar una tinga vegetariana como lo harían el Chef Oropeza y Marina de NoSoloComoVerde. ¡Toma nota!
¿Qué es la tinga?
La tinga es todo un clásico de las Fiestas Patrias, y para nada nos extraña pues se trata de un platillo tan sencillo como delicioso. Sin duda merecedor de que rompas la dieta.
El origen de la tinga se le atribuye a Puebla; de hecho, la primera mención de este platillo se ubica en un libro de 1881 titulado La Cocinera Poblana. En este texto, es posible encontrar hasta 7 versiones diferentes de tinga.
Leer también: Cuál es la mejor carne para las tostadas de tinga de res
Sin embargo, hoy en día es conocida como carne deshebrada (comúnmente pollo, res, o cordero) cocinada con una salsa de tomate y chipotle. ¡Sencillo!
Claro que no en todos lados se cocina igual, en las zonas costeras se prepara con pescado, y en otras regiones la tinga vegetariana no es nada nuevo. Es uno de esos platillos que todos preparan a su modo y siempre sabe increíble.
¿Cómo se hace la tinga vegetariana?
Las tostadas de tinga no pueden faltar en tu Noche Mexicana y para que todos puedan disfrutarlas, te compartimos una receta de tinga vegetariana que sorprenderá a todos tus invitados.
Ingredientes
- 2 cucharadas del aceite vegetal de tu preferencia
- 1 diente de ajo finamente picado
- 1/4 de cebolla fileteada
- 3 zanahorias en julianas
- 3 hongos portobello en julianas
- 3 tomates rojos asados y escalfados
- 1/2 taza de puré de tomate
- 1/2 taza de caldo de vegetales sin sal
- 1/2 chile chipotle adobado
- 1 ramita de orégano fresco picado
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Calienta el aceite en una sartén y dora ligeramente el ajo y la cebolla.
- Incorpora las zanahorias y el portobello.
- Saltea hasta que suavicen y haz a un lado.
- Licua los tomates con el puré, el caldo, el chipotle, y tus especias.
- Añade la mezcla a la sartén con los vegetales y cocina fuego bajo.
- Espera a que reduzca el líquido y agrega el orégano.
- Retira del fuego y sirve al gusto.
- ¡Disfruta!
Leer también: Prepara tinga de nopales para ahorrar dinero como Doña Ángela
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters