Más Información

Jezzini reaparece tras permanecer ausente en redes sociales; revela la razón de su desaparición

Jezzini reaparece tras permanecer ausente en redes sociales; revela la razón de su desaparición

Lady Gaga lanza "The Dead Dance", grabada en CDMX; ¿cómo es la Isla de las Muñecas, sitio de Xochimilco donde se filmó video?

Lady Gaga lanza "The Dead Dance", grabada en CDMX; ¿cómo es la Isla de las Muñecas, sitio de Xochimilco donde se filmó video?

Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

James Gunn anuncia secuela de "Superman"; revela título, fecha de estreno y una misteriosa imagen

James Gunn anuncia secuela de "Superman"; revela título, fecha de estreno y una misteriosa imagen

¿Quién es Delia García?; novia de Facundo genera polémica tras llamada en La Casa de los Famosos

¿Quién es Delia García?; novia de Facundo genera polémica tras llamada en La Casa de los Famosos

En cuanto se acercan las Fiestas Patrias, comienza la planeación de la famosa , y la parte más difícil de hostear el evento es asegurarte que todos tengan algo rico para comer.

Pensando en todos aquellos que no comen carne, hoy en te enseñamos a preparar una tinga vegetariana como lo harían el Chef Oropeza y Marina de NoSoloComoVerde. ¡Toma nota!

¿Qué es la tinga?

La tinga es todo un clásico de las Fiestas Patrias, y para nada nos extraña pues se trata de un platillo tan sencillo como delicioso. Sin duda merecedor de que rompas la dieta.

El origen de la tinga se le atribuye a Puebla; de hecho, la primera mención de este platillo se ubica en un libro de 1881 titulado La Cocinera Poblana. En este texto, es posible encontrar hasta 7 versiones diferentes de tinga.

Leer también:

Sin embargo, hoy en día es conocida como carne deshebrada (comúnmente pollo, res, o cordero) cocinada con una salsa de tomate y chipotle. ¡Sencillo!

Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

Claro que no en todos lados se cocina igual, en las zonas costeras se prepara con pescado, y en otras regiones la tinga vegetariana no es nada nuevo. Es uno de esos platillos que todos preparan a su modo y siempre sabe increíble.

¿Cómo se hace la tinga vegetariana?

Las tostadas de tinga no pueden faltar en tu Noche Mexicana y para que todos puedan disfrutarlas, te compartimos una receta de tinga vegetariana que sorprenderá a todos tus invitados.

Ingredientes

  • 2 cucharadas del aceite vegetal de tu preferencia
  • 1 diente de ajo finamente picado
  • 1/4 de cebolla fileteada
  • 3 zanahorias en julianas
  • 3 hongos portobello en julianas
  • 3 tomates rojos asados y escalfados
  • 1/2 taza de puré de tomate
  • 1/2 taza de caldo de vegetales sin sal
  • 1/2 chile chipotle adobado
  • 1 ramita de orégano fresco picado
  • Sal y pimienta al gusto
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Preparación

  • Calienta el aceite en una sartén y dora ligeramente el ajo y la cebolla.
  • Incorpora las zanahorias y el portobello.
  • Saltea hasta que suavicen y haz a un lado.
  • Licua los tomates con el puré, el caldo, el chipotle, y tus especias.
  • Añade la mezcla a la sartén con los vegetales y cocina fuego bajo.
  • Espera a que reduzca el líquido y agrega el orégano.
  • Retira del fuego y sirve al gusto.
  • ¡Disfruta!
¿Sabías que la tinga es de Puebla? Foto: Wikimedia Commons.
¿Sabías que la tinga es de Puebla? Foto: Wikimedia Commons.

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses