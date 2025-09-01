La tinga es un platillo tradicional en las mesas mexicanas. Gracias a su sabor, fácil preparación y, sobre todo, su versatilidad se ha convertido en una excelente opción para las comidas.

Si bien existen distintas proteínas para preparar la base de la tinga, en Menú te contamos cuál es la mejor carne de res para cocinarla en casa.

La tinga de res es un platillo tradicional mexicano, versátil y delicioso para la comida. Foto: Freepik

¿La tinga se hace con pollo o carne de res?

La tinga es una preparación popular dentro de la cocina mexicana. Según datos de Larousse Cocina, su origen se remonta al estado de Puebla y, de manera tradicional, se elabora con carne de pollo, jitomate, chipotle y cebolla.

De hecho, la primera mención documentada de la tinga apareció en 1881, en el libro de recetas "La cocinera poblana". En dicha obra se presentaban algunas variantes, entre ellas, las preparadas con vísceras y sangre de cerdo, acompañadas de chile chipotle, cebolla, jitomate, queso fresco y aguacate.

Por su parte, el portal del restaurante Sanborns explica que, etimológicamente, el término tinga proviene del náhuatl tingitl que significa “residuo” o “desperdicio”. Esto refleja el trasfondo del platillo, concebido como una manera creativa de aprovechar las sobras de la carne y otros ingredientes.

En la gastronomía, este platillo se interpreta como el resultado de la fusión entre técnicas indígenas, tales como el uso del chile chipotle e ingredientes europeos, particularmente la cebolla y el cerdo.

Así, la tinga se convierte en un plato versátil que permite aprovechar los alimentos disponibles incluso de otros guisados.

¿Qué carne es mejor para la tinga?

El diccionario Larousse Cocina señala que, si bien en la receta original las vísceras eran el ingrediente principal, con el tiempo fueron reemplazadas por la carne de pollo, cerdo o res.

Para preparar tinga es necesario elegir cortes que se puedan deshebrar fácilmente. El sitio especializado en productos cárnicos CarneMart explica que la carne debe volverse suave al cocerse y ser sencilla de manipular.

En supermercados es común encontrar paquetes etiquetados como “carne para deshebrar de res”, lo que facilita al consumidor identificar este producto.

Pero si vas a una carnicería, se recomienda comprar falda de res para la tinga, ya que se deshace a mano o con ayuda de ciertos utensilios como los tenedores.

La falda de res, según la el blog de la marca WilFork, proviene del costado inferior del bovino y se caracteriza por sus fibras largas, lo que la convierte en una excelente opción para guisos deshebrados.

Además de ser rica en proteínas e hierro, su cocción lenta y húmeda realza el sabor y la textura.

Tip extra: CarneMart aconseja cocinar esta carne a fuego bajo durante varias horas -junto con especias y condimentos al gusto- para obtener un sabor profundo.

Los paquetes de “carne para deshebrar” facilitan la preparación de la tinga de res en casa. Foto: Freepik

¿En qué platillos se puede comer la tinga?

La popularidad de la tinga de res y de pollo no solo radica en su sabor, sino en su versatilidad para aprovechar al máximo los ingredientes disponibles en la cocina.

Tal como lo indican los expertos, la carne deshebrada es la base de numerosos platillos mexicanos, por ejemplo, tacos, enchiladas, tamales, tortitas, ensaladas e incluso sándwiches.

Por supuesto, no te puede faltar en las tostadas para combinarla con la crema, queso, chile, aguacate, lechuga y salsa picante.

La tinga de res en tostadas se ha convertido en un favorito de la comida mexicana. Foto: Freepik

