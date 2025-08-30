Aunque el verano está por terminar, durante el mes patrio hay una variedad de productos que no sólo debes considerar en tu lista de compras por su sabor y frescura, sino también por los beneficios que aportan a tu bolsillo.

En Menú te decimos qué alimentos son característicos de septiembre para que los incorpores a tus recetas o simplemente los tengas en la mesa a manera de snack.

Saborea la frescura de estos alimentos y apoya la producción local de septiembre. Foto: Freepik

¿Cuál es la importancia de consumir alimentos de temporada?

Aunque en los supermercados de las grandes ciudades se pueden encontrar frutas, verduras y otros productos durante todo el año, el consumo de alimentos de temporada trae beneficios tanto al consumidor como a la sociedad.

De acuerdo con el proyecto "Nutriendo" de la Academia Española de Nutrición y Dietética, estos alimentos se cultivan al aire libre para respetar su ciclo natural, sin forzar su crecimiento y maduración, según las características del país o región donde se producen.

¿Por qué es benéfico su consumo? La organización Greenpeace señala que sus ventajas abarcan desde el ámbito nutricional, económico y hasta sostenible para el planeta.

En primer lugar, los alimentos de temporada responden a las necesidades del cuerpo. En invierno, con el frío y la falta de sol, nuestro organismo requiere más nutrientes y vitamina C, lo que coincide con verduras ricas en minerales y los cítricos.

Mientras que en verano, se necesita más agua y frutas ricas en minerales para mantener la hidratación.

Otro beneficio es que, al madurar al sol y recolectarse en su punto óptimo, este tipo de alimentos suelen ser más sabrosos. Y al ser abundantes, resultan más económicos y también favorecen la producción local.

En cambio, los alimentos que no son de temporada se transportan en avión o barco, generando un impacto ambiental negativo; asimismo, requieren plaguicidas que dañan la biodiversidad, matan polinizadores y contaminan el agua. Y por si fuera poco, incluyen empaques que terminan en la basura.

Por último, al consumir alimentos de temporada no solo se reduce el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, pues en realidad se aprovechan todas las partes del producto, minimizando el desperdicio alimentario y apoyando un sistema más sostenible.

Come con conciencia y aprovecha los alimentos de temporada para nutrirte y cuidar el planeta. Foto: Freepik

¿Qué alimentos son de temporada en septiembre?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Mexicana de Diabetes, los alimentos que se pueden conseguir en los mercados durante el mes de septiembre son:

Frutas

Guayaba

Pera

Tuna

Membrillo

Limón

Naranja

Ciruela pasa

Durazno

Granada roja

Manzana

Plátano

Uva

La guayaba, pera y granada son características de septiembre. Foto: Freepik

Verduras

Acelga

Chícharo

Tomate

Aguacate

Betabel

Chile verde

Elote

Calabaza

Col

Coliflor

Chile poblano

Hongos

Jitomate

Lechuga

Pepino

Zanahoria

Los chícharos, jitomates, elotes y zanahorias aportan fibra y nutrientes esenciales en este mes. Foto: Freepik

Productos de origen animal

Carne de bovino

Huevo

Leche de bovino

Mojarra

Pulpo

Consumir alimentos de temporada en septiembre no sólo permite disfrutar su frescura, sabor y nutrientes en su punto óptimo, sino que también apoya a los productores locales, impulsa la economía regional y fomenta el consumo responsable y sostenible.

