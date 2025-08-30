Más Información

El futuro es ahora; ¿cómo revolucionan las empresas mexicanas con la ayuda de IA?

El futuro es ahora; ¿cómo revolucionan las empresas mexicanas con la ayuda de IA?

“Bugonia”: ¿qué significa el nombre de la nueva película de Yorgos Lanthimos?; filme es protagonizado por Emma Stone

“Bugonia”: ¿qué significa el nombre de la nueva película de Yorgos Lanthimos?; filme es protagonizado por Emma Stone

Vales Mercomuna 2025: ¿qué comercios aceptan los talones de despensa del Gobierno de CDMX?; esto se sabe

Vales Mercomuna 2025: ¿qué comercios aceptan los talones de despensa del Gobierno de CDMX?; esto se sabe

VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se enfrentan en el aeropuerto; "bájate, wey, bájate"

VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se enfrentan en el aeropuerto; "bájate, wey, bájate"

Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República; ¿cuándo ver la transmisión?

Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República; ¿cuándo ver la transmisión?

Aunque el verano está por terminar, durante el mes patrio hay una variedad de productos que no sólo debes considerar en tu lista de compras por su sabor y frescura, sino también por los beneficios que aportan a tu bolsillo.

En te decimos qué alimentos son característicos de para que los incorpores a tus recetas o simplemente los tengas en la mesa a manera de snack.

Saborea la frescura de estos alimentos y apoya la producción local de septiembre. Foto: Freepik
Saborea la frescura de estos alimentos y apoya la producción local de septiembre. Foto: Freepik

Leer también

¿Cuál es la importancia de consumir alimentos de temporada?

Aunque en los supermercados de las grandes ciudades se pueden encontrar frutas, verduras y otros productos durante todo el año, el consumo de alimentos de temporada trae beneficios tanto al consumidor como a la sociedad.

De acuerdo con el proyecto "Nutriendo" de la Academia Española de Nutrición y Dietética, estos alimentos se cultivan al aire libre para respetar su ciclo natural, sin forzar su crecimiento y maduración, según las características del país o región donde se producen.

¿Por qué es benéfico su consumo? La organización Greenpeace señala que sus ventajas abarcan desde el ámbito nutricional, económico y hasta sostenible para el planeta.

En primer lugar, los alimentos de temporada responden a las necesidades del cuerpo. En invierno, con el frío y la falta de sol, nuestro organismo requiere más nutrientes y vitamina C, lo que coincide con verduras ricas en minerales y los cítricos.

Mientras que en verano, se necesita más agua y frutas ricas en minerales para mantener la hidratación.

Otro beneficio es que, al madurar al sol y recolectarse en su punto óptimo, este tipo de alimentos suelen ser más sabrosos. Y al ser abundantes, resultan más económicos y también favorecen la producción local.

En cambio, los alimentos que no son de temporada se transportan en avión o barco, generando un impacto ambiental negativo; asimismo, requieren plaguicidas que dañan la biodiversidad, matan polinizadores y contaminan el agua. Y por si fuera poco, incluyen empaques que terminan en la basura.

Por último, al consumir no solo se reduce el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, pues en realidad se aprovechan todas las partes del producto, minimizando el desperdicio alimentario y apoyando un sistema más sostenible.

Come con conciencia y aprovecha los alimentos de temporada para nutrirte y cuidar el planeta. Foto: Freepik
Come con conciencia y aprovecha los alimentos de temporada para nutrirte y cuidar el planeta. Foto: Freepik

¿Qué alimentos son de temporada en septiembre?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Mexicana de Diabetes, los alimentos que se pueden conseguir en los mercados durante el mes de septiembre son:

Frutas

  • Guayaba
  • Pera
  • Tuna
  • Membrillo
  • Limón
  • Naranja
  • Ciruela pasa
  • Durazno
  • Granada roja
  • Manzana
  • Plátano
  • Uva
La guayaba, pera y granada son características de septiembre. Foto: Freepik
La guayaba, pera y granada son características de septiembre. Foto: Freepik

Verduras

  • Acelga
  • Chícharo
  • Tomate
  • Aguacate
  • Betabel
  • Chile verde
  • Elote
  • Calabaza
  • Col
  • Coliflor
  • Chile poblano
  • Hongos
  • Jitomate
  • Lechuga
  • Pepino
  • Zanahoria
Los chícharos, jitomates, elotes y zanahorias aportan fibra y nutrientes esenciales en este mes. Foto: Freepik
Los chícharos, jitomates, elotes y zanahorias aportan fibra y nutrientes esenciales en este mes. Foto: Freepik

Productos de origen animal

  • Carne de bovino
  • Huevo
  • Leche de bovino
  • Mojarra
  • Pulpo

Consumir alimentos de temporada en septiembre no sólo permite disfrutar su frescura, sabor y nutrientes en su punto óptimo, sino que también apoya a los productores locales, impulsa la economía regional y fomenta el consumo responsable y sostenible.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses