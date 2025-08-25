Los hielos preparados se han convertido en una tendencia que va más allá de un simple snack refrescante. Con los ingredientes adecuados, pueden transformarse en una alternativa práctica para aliviar malestares como la acidez estomacal.

Hoy en Menú te decimos cómo prepararlos si sufres de ardor en el pecho o la garganta a causa del reflujo.

Los hielos preparados se han popularizado como un remedio casero para aliviar la acidez estomacal. Foto: Freepik

¿Qué pasa si tienes acidez estomacal y tomas agua?

La acidez estomacal, también conocida como reflujo ácido, es una molestia común que afecta a millones de personas en el mundo. De acuerdo con el portal Mayo Clinic, se trata de una sensación de ardor en el pecho (justo detrás del esternón) que aparece cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago.

Por lo regular, viene acompañado de un sabor agrio en la boca y la incómoda sensación de que la comida “sube” hasta la boca.

Un artículo de la Cleveland Clinic explica que es normal sufrir episodios ocasionales de reflujo, ya sea como indigestión o en forma de ardor en el pecho. Sin embargo, cuando la molestia se vuelve recurrente puede tratarse de un problema más serio que requiere atención médica.

Los especialistas del Harvard Health Publishing advierten que las causas de dicho malestar son diversas, por ejemplo, comer mucho picante, grasa, padecer sobrepeso, consumir los alimentos demasiado rápido e ingerir demasiado alcohol.

Ante esta incomodidad, muchas personas buscan remedios caseros para calmar los síntomas y uno de ellos son los hielos preparados. De acuerdo con el portal especializado Arizona Premier Surgery, el agua puede ayudar a neutralizar el ácido acumulado en el esófago y brindar un alivio inmediato en la garganta y el pecho.

Además, una correcta hidratación favorece la digestión y reduce la probabilidad de nuevos episodios de reflujo.

Beber agua fría puede ayudar a aliviar la acidez estomacal de manera rápida. Foto: Freepik

¿Por qué consumir hielo cuando se tiene acidez estomacal?

Los especialistas de Almax, marca enfocada en el tratamiento de la acidez, señalan que la primera solución para aliviar esta molestia es el agua o los alimentos que la contengan.

Gracias a su pH neutro, este líquido puede equilibrar la acidez estomacal, especialmente en épocas de calor cuando aumenta el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, mismas que suelen agravar el reflujo.

Entre los remedios caseros comunes está beber agua fría, ya que puede “adormecer” temporalmente el esófago y calmar la sensación de ardor provocada por el ácido.

Por otro lado, un artículo del Harvard Health Publishing explica que masticar chicle sin azúcar después de comer estimula la producción de saliva, lo que también ayuda a neutralizar el ácido, aliviar el esófago y llevar el contenido de regreso al estómago.

Un efecto similar se obtiene al chupar hielo, lo que puede ser una alternativa práctica y accesible.

Los hielos preparados se han popularizado como un remedio casero para aliviar la acidez estomacal. Foto: Freepik

¿Cómo preparar hielos para combatir la acidez estomacal?

Los hielos preparados pueden disminuir la acidez estomacal, siempre y cuando se preparen con los ingredientes correctos.

Por ejemplo, la leche animal o vegetal puede contribuir a equilibrar el pH del estómago gracias a su contenido de calcio. Así que son una opción para consumir este snack.

También puedes probar las siguientes combinaciones:

Infusiones de manzanilla y regaliz: con propiedades calmantes y protectoras de la mucosa esofágica.

Infusión de jengibre: puede ayudar a reducir la producción de ácido estomacal, de acuerdo con el blog de Almax.

Agua de coco: refrescante e hidratante.

Jugo de aloe vera: cuenta con propiedades antiinflamatorias que calman el esófago irritado.

Semillas de hinojo y hojas de albahaca: sus compuestos relajan el estómago y estimulan la producción de mucosa protectora.

Lo único que debes hacer es preparar estas combinaciones, colocarlas en un recipiente para hielos y luego meterlas al congelador. Evita los ingredientes irritantes (limón, piña, naranja, canela, chile, chamoy, etcétera).

Los hielos preparados con infusiones de manzanilla, jengibre o leche ayudan a equilibrar el pH del estómago. Foto: Freepik

Si bien estos hielos pueden ser un recurso refrescante, no sustituyen la atención médica en casos de reflujo crónico. Si los síntomas persisten, acude con un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento.

