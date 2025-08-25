Más Información

En los últimos años, esta semilla ha ganado bastante popularidad como complemento de una dieta sana y balanceada; sin embargo, no todos conocen el alcance de los .

Hoy en te contamos más a detalle algunos de ellos para que, si aún no lo has hecho, consideres agregarla a tu dieta.

¿Qué es la quinoa?

Aunque generalmente se le clasifique como un grano entero, la quinoa es de hecho una semilla; como el arroz. Puedes encontrarla en diferentes colores como blanco, rojo, amarillo, y blanco, pero, según The Nutrition Source, no se considera que el color de la semilla afecte su sabor o propiedades.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Es nativa de Sudamérica donde se cosecha a mano, para reducir la merma, se seca, y luego es empacada para llegar hasta tu cocina.

Leer también:

¿Qué beneficios tiene la quinoa?

Además de ser gluten free, entre los beneficios de la quinoa se listan sus importantes aportes de fibra, proteína, y nutrientes como magnesio, hierro, y zinc. ¡Pero eso no es todo!

Aquí te dejamos una lista detallada de lo que aportan a tu cuerpo 185 gramos de quinoa cocinada, según datos de Healthline:

  • 222 calorías
  • 8 g de proteína
  • 3.55 g de grasa
  • 39 g de carbohidratos
  • 5 g de fibra

Además de importantes nutrientes como cobre, hierro, zinc, manganeso, magnesio, potasio, y fosforo; todos de suma importancia para tu salud y sistema inmunológico.

Leer también:

¿Sabías que la quino es gluten free? Foto: Pixabay.
¿Sabías que la quino es gluten free? Foto: Pixabay.

¿Cómo se cocina la quinoa?

Una de las más grandes ventajas del consumo de la quinoa, es que es super fácil de incorporar a tu dieta para aprovechar todos sus beneficios; ¡y también es super fácil de hacer!

Te compartimos la receta de Healthline para una cocción que preserva todos sus nutrientes.

Ingredientes

  • 170 g de quinoa
  • 240 ml de agua

Preparación

  • Enjuaga la quinoa usando un colador fino
  • Calienta el agua a fuego alto
  • Añade la quinoa con una pizca de sal
  • Deja hervir de 15 a 20 minutos (hasta que absorba el agua y se vea esponjosa)
  • Sirve y disfruta
La quinoa va perfecta con recetas dulces y saladas. Foto: Pixabay.
La quinoa va perfecta con recetas dulces y saladas. Foto: Pixabay.

Ahora tú también puedes aprovechar de todos los beneficios de la quinoa; y la mejor parte es que se tarta de un ingrediente super versátil que puede complementar a la perfección recetas dulces o saladas.

¡Una super semilla!

