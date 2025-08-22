Este manjar es apreciado desde los aztecas y actualmente ha despertado un interés creciente en el ámbito internacional. Hoy en Menú, te contamos todos los beneficios del huitlacoche y porqué este "caviar mexicano" es considerado un superalimento.

¿Qué es el huitlacoche?

El huitlacoche, también conocido como cuitlacoche, es un fascinante hongo parásito que crece en el maíz. En México, a diferencia de otros lugares del mundo donde se le teme y se le extermina, es considerado una joya gastronómica, medicinal y nutricional.

La popularidad del huitlacoche se debe a su sabor exótico; descrito como ácido, astringente, terroso, amargo y umami.

El huitlacoche es considerado el caviar mexicano. Foto: Pexels.

Generalmente se consume cocido, ya que crudo puede ser difícil de digerir. La forma más habitual de prepararlo es salteando los hongos en aceite o manteca de cerdo con cebolla, ajo, chile serrano fresco picado y epazote. Es el ingrediente estrella de quesadillas, sopas, tamales y crepas.

¿Cuáles son los beneficios de comer huitlacoche?

De entre los principales beneficios del huitlacoche destacan que ayuda a proteger el cuerpo contra daños causados por los radicales libres, tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, evita la formación de coágulos, y tiene efectos similares a la dopamina por lo que genera sensaciones de placer y bienestar cuando se consume.

¡Pero eso no es todo! El huitlacoche tiene muchos más beneficios para tu salud, tales como:

Tiene un contenido proteico entre el 11 y el 16% lo que lo convierte en un excelente alimento, especialmente en dietas vegetarianas, para deportistas, adultos mayores y niños.

Contiene casi todos los aminoácidos esenciales, como lisina (un aminoácido no muy común de encontrar en el maíz), glicina, y leucina.

Contiene prebióticos inmunoestimulantes, que aumentan la función de las células de defensa y activan los glóbulos blancos para combatir enfermedades infecciosas.

Es una gran fuente de fibra por lo que promueve una digestión saludable, mejora el tránsito intestinal, y ayuda a controlar los niveles de colesterol en la sangre y la glucosa.

Contribuye a la sensación de saciedad y puede ser beneficioso para el control de peso.

Es rico en ácidos grasos esenciales como el oleico y el linoleico; precursores de los omegas 3 y 6.

Contiene minerales como fósforo, magnesio, y calcio; importantes para la salud ósea.

El huitlacoche es un hongo. Foto: Wikimedia Commons.

¿Por qué se dice que el huitlacoche es antioxidante?

¡Esa es una excelente pregunta! Y la respuesta yace en su composición química, pues el huitlacoche es rico en polifenoles, flavonoides, carotenoides, y fitoesteroles; compuestos fitoquímicos que le brindan poder antioxidante y antiinflamatorio.

Claro que es mucho más complejo que eso; también tiene todo que ver con su interacción con el maíz. Para infectar la planta, el hongo debe evadir su sistema de defensa, esto da como resultado que, al comer huitlacoche, se consuman esos mismos compuestos protectores (antioxidantes y enzimas) que el hongo creó para sobrevivir.

Foto: Pixabay.

¿Qué significa “huitlacoche”?

La palabra "huitlacoche" proviene del náhuatl y su significado ha sido objeto de debate entre historiadores y lingüistas. Una de las teorías más populares sugiere que deriva de las palabras cuitla (excremento) y cochi (dormido o cerdo), interpretándose como "excremento de cuervo" o "excremento de cerdo".

Por otro lado, una interpretación alternativa propone que la palabra se compone de cuitla (excrecencia) y tlaōlli (maíz), lo que se traduciría como "excrecencia del maíz". Y, como habrás notado, estos significados contrastan drásticamente con su estatus actual de “manjar culinario”.

¿Qué más se puede saber sobre el huitlacoche?

Si quieres saber aún más, aquí te dejamos algunos datos curiosos sobre el huitlacoche.

Su primer registro es del Códice Florentino del siglo XVI y es valorado por diversos grupos étnicos.

Actualmente se explora su uso como ingrediente funcional para enriquecer alimentos como totopos de maíz azul y pastas tipo fettuccine, aumentando su contenido de fibra dietética y capacidad antioxidante.

En la medicina tradicional mexicana se utiliza para tratar diversos padecimientos, incluyendo enfermedades cardíacas, cólicos, heridas, hemorragias y ansiedad. También se asocia con efectos hipoglucemiantes (para bajar azúcar en sangre) e hipolipidémicos (para bajar colesterol y triglicéridos).

Prolifera en la temporada de lluvias, entre junio y noviembre.

A pesar de sus múltiples beneficios, no ha sido reconocido internacionalmente como “seguro” por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) o la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), lo que limita su aceptación internacional.

