¿Alguna vez te has preguntado de qué están hechas las gelatinas y gomitas que compras en el super? Hoy en Menú resolvemos esa duda y además te explicamos qué es la gelatina de pata, precursora de las gelatinas de colores que todos conocemos.

¿De qué está hecha la gelatina?

El principal compuesto de los postres o snacks dulces que encuentras en el super y las dulcerías casi siempre es grenetina; y la grenetina, de acuerdo con el website de Gastronomía Vasca, es elaborada a partir de huesos y piel animal (comúnmente de res y cerdo).

Es decir, la grenetina se hace aprovechando todas las partes cartilaginosas de los animales, separando la grasa, que generalmente se desechan. Sin embargo, la grenetina y específicamente la gelatina de pata son una importante fuente de colágeno. ¡Así es! Todo eso que generalmente no se come, es de hecho muy bueno para tu piel (siempre que se separe la grasa, desde luego).

Leer también: "Gelatina de oro" para reducir el estrés y la ansiedad; ¿cómo se hace?

¿Qué es la gelatina de pata?

La famosa gelatina de pata de res, o de cerdo, es un postre tradicional de distintas regiones de Sudamérica de entre las que destacan, Colombia, Perú, y Bolivia. La pata, el principal ingrediente, es la parte del cerdo y la res con mayor concentración de colágeno por lo que al comer gelatina de pata estás aprovechando todos esos beneficios.

La gelatina es una gran fuente de colágeno. Foto: Pixabay.

Debido a la extensión de su distribución, la gelatina de pata es reconocida como un exponente de la gastronomía Hispanoamérica. Además de su elaboración artesanal, sus múltiples beneficios para la piel, los huesos, y el sistema digestivo la convierten en uno de esos platillos, o postres, que tienes que probar por lo menos una vez en la vida.

Leer también: Esta gelatina estimula la producción de colágeno y combate el envejecimiento celular

¿Cómo se hace la gelatina de pata?

Si te mueres de curiosidad por probar este postre tradicional, no busques más porque nosotros aquí te dejamos la receta de gelatina de pata más popular de Perú, tal y como la compartieron en Campo Grande Perú. ¡Tienes que probarla!

Ingredientes

Patas de res

Panela (piloncillo)

Canela

Clavos de olor

Esencia de vainilla

Preparación

Lava las patas de res asegurándote de eliminar cualquier rastro de suciedad o impurezas. Se recomienda tallarlas con sal de grano para una limpieza más profunda y enjuagar con abundante agua.

Lleva las patas limpias a una olla profunda con suficiente agua (debe cubrir el contenido) y hierve a fuego medio bajo durante 3 horas.

Deja enfriar y pasa el caldo por un colador asegurándote de retirar la carne y los huesos en su totalidad.

Transfiere a otra olla y agrega la panela y demás especias al gusto. Espera a que se disuelva la panela y deja hervir durante 25 minutos.

Espera a que enfríe y retira las especias.

Vierte en moldes y espera a que solidifique (algunas horas en el refrigerador).

¡Disfruta!

¿Te animas a probar esta gelatina de pata super rica en colágeno?

Foto: Wikimedia Commons.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters