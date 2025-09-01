Alimento de origen prehispánico, el huauzontle, aunque ha ido perdiendo protagonismo en nuestra dieta, posee diversas cualidades nutricionales que pueden aprovecharse si se sabe cómo prepararlo.

En Menú, te enseñamos cómo preparar tortitas de huauzontle, dándole un giro a tu alimentación diaria al incorporar sabores ancestrales y nutrientes de manera práctica y rápida.

Huauzontle, un alimento prehispánico lleno de historia y nutrientes, sigue presente en la gastronomía mexicana. Foto: Sitio Web Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

¿Qué es el huauzontle?

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) explica que el huauzontle es una planta comestible distribuida en zonas áridas y semiáridas de estados como Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Puebla. Desde la época prehispánica ha sido considerado un pseudocereal y formó parte fundamental de la dieta de los pueblos originarios.

Por su parte, Larousse Cocina señala que el nombre proviene del náhuatl huauhtzontli: huauhtli (bledo) y tzontli (cabello), en alusión a su estructura con hojas alternas, ovadas, y flores verdes muy pequeñas y comestibles que forman largos ramilletes.

De temporada entre marzo y septiembre, el portal especializado El Poder del Consumidor menciona que el huauzontle comparte características con el amaranto y la quinoa, aunque se consume verde. En la antigüedad, junto con el amaranto, llegó a ser el cuarto cultivo más importante después del maíz, el frijol y el chile.

Su consumo disminuyó durante la conquista, ya que su cultivo fue prohibido al confundirse con el amaranto, utilizado como ofrenda en rituales funerarios y relacionado con sacrificios humanos. Sin embargo, a pesar de su sabor ligeramente amargo, el huauzontle ha logrado mantenerse hasta la actualidad como parte de la gastronomía mexicana.

Rico en proteínas, fibra y vitaminas, el huauzontle es ideal para incorporar a la dieta diaria de manera saludable. Foto:Sitio Web Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

¿Cuáles son los beneficios de comer huauzontle?

El Poder del Consumidor destaca al huauzontle por ser una fuente accesible de nutrientes, con un precio de $20 a $30 por manojo, que aporta proteínas, fibra, calcio, hierro, fósforo, vitaminas A, C, E y del complejo B.

Por su parte, el CIAD señala que, gracias a componentes como saponinas y polifenoles, el huauzontle es una fuente natural de antioxidantes. Además, su contenido de fibra y su bajo aporte calórico en comparación con otros cereales lo han llevado a utilizarse como reemplazo del trigo y el maíz.

Sus propiedades nutricionales también pueden contribuir a la prevención de algunas enfermedades crónicas y degenerativas, incluyendo ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, al ayudar a disminuir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, reducir el estrés oxidativo y regular la digestión.

Cultivado en diversas regiones de México, el huauzontle es una fuente natural de antioxidantes y fibra. Foto: Sitio web Click Abasto

Integrarlo a la dieta es sencillo, ya que tradicionalmente se consume capeado y acompañado de una salsa. En Menú, te presentamos esta deliciosa opción para preparar en casa:

Ingredientes

1 kg de huauzontle limpio (sin ramas ni tallos gruesos)

4 huevos (separadas claras y yemas)

1/2 taza de harina de trigo

200 g de queso panela o fresco en trozos pequeños

Aceite para freír

Sal al gusto

Preparación

Cocinar el huauzontle

Lava bien el huauzontle y retira las ramas duras.

En una olla con agua y sal, cocina el huauzontle durante 15 minutos hasta que esté tierno.

Escurre y deja enfriar.

Preparar la mezcla de tortitas

Bate las claras de huevo a punto de turrón.

Incorpora suavemente las yemas.

Agrega el huauzontle cocido, la harina y el queso. Mezcla hasta integrar bien.

Formar y freír las tortitas

Forma pequeñas tortitas con la mezcla.

Calienta aceite en una sartén y fríe las tortitas hasta que estén doradas por ambos lados.

Retira y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Se pueden acompañar de tu salsa favorita, ya sea de chile pasilla o guajillo, o disfrutarse solas; y para una versión más ligera, hornea las tortitas a 180 °C durante 15-20 minutos, saltándose a la mitad del tiempo.

Las tortitas de huauzontle combinan hojas verdes, huevo, harina y queso fresco para un platillo nutritivo. Foto: Sitio Web Consuma Conciencia

