Si estás buscando la manera de agregar más cosas verdes a tu dieta, quizá quieras considerar el apio. Hoy en Menú te contamos para qué sirve tomar agua de apio. ¡Tiene muchos beneficios!

¿Es agua de apio o jugo de apio?

En este caso, estamos hablando de agua de apio, muy diferente del jugo de apio porque sí, sí existe el jugo de apio y, aunque no lo parezca, sus beneficios difieren de aquellos del agua de apio.

El jugo de apio se obtiene al licuar o exprimir los tallos del apio sin agregar agua extra, por lo que se trata de una bebida superconcentrada y espesa. Sin embargo, y como se explica en Banner Health, podría resultar más difícil de digerir que el agua de apio.

¡El apio tiene muchos beneficios para tu salud! Foto: Unsplash.

Así que si quieres disfrutar de todos los beneficios del apio, sin preocuparte por posibles molestias estomacales, puede que el agua de apio sea la mejor opción para ti; y aquí te explicamos para qué sirve.

¿Para qué sirve tomar agua de apio?

Según se menciona en Healthline, el agua de apio sirve, principalmente, para mantenerte hidratado debido a su alto contenido de agua. Además, debido a su bajo contenido de azúcar (menos de 3 g por cada 240 ml), es una gran opción para esas personas que necesitan un poco de sabor en sus bebidas.

El agua de apio también supone un importante aporte de vitaminas A, B, C, y K; además de ácido fólico, fibra, y potasio. ¡Todo eso en un solo vaso!

Foto: Pixabay.

¡Pero eso no es todo! De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ayuda a bajar de peso, evitar el estreñimiento, y regular el colesterol y la presión arterial.

Y por supuesto que no podemos ignorar sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

¿Es bueno tomar agua de apio en las mañanas o en ayunas?

El agua de apio sirve para hidratarse después de dormir, por lo que claro que puedes tomarla en ayunas o con el desayuno.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que de ninguna manera sustituye al agua natural; el agua de apio es solo un complemento para la hidratación. Así que, sin importar en qué momento del día decidas tomarla, recuerda mantener un consumo balanceado de agua natural.

Tomar agua de apio ayuda a bajar de peso. Foto: Pixabay.

