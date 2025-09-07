Los plátanos, indispensables a la hora de hacer el súper porque se consumen principalmente en el desayuno, pueden convertirse en un desperdicio por su velocidad de maduración.

Para que no te suceda, en Menú te decimos en qué parte de la cocina poner a esta fruta para que dure más tiempo y así aproveches al máximo sus bondades.

Los plátanos son una de las frutas más consumidas en el mundo gracias a su sabor y beneficios para la salud. Foto: Freepik

¿Cuánto tardan en maduran los plátanos?

Originarios del sudeste asiático, los plátanos han ganado gran popularidad en todo el mundo debido a sus beneficios, como aportar energía al organismo, reducir la presión arterial, prevenir calambres musculares y favorecer la producción de serotonina, importante para combatir la depresión y mejorar el ánimo.

De aspecto colorido, sabor dulce y ricos en carbohidratos, fibra, potasio y magnesio, comúnmente se compran por racimos y se colocan en fruteros, donde, con el paso de los días, su piel amarilla brillante puede volverse marrón sin que nos demos cuenta.

El portal estadounidense especializado en nutrición Serious Eats explica que el proceso de maduración del plátano ocurre de forma natural y cumple con el propósito prioritario de cada planta: dispersar sus semillas para asegurar su descendencia.

El proceso de maduración de los plátanos depende de la producción natural de etileno. Foto: Freepik

La fuente señala que, al ser frutos climaterales, los plátanos continúan madurando después de ser cosechados durante una fase marcada por altos niveles de respiración y la producción de etileno, el gas que regula la maduración.

Esto sucede porque las enzimas de su pulpa descomponen los almidones complejos en azúcares simples, aumentando su dulzura, mientras que la pectina, que mantiene unidas las paredes celulares, se debilita, provocando el cambio de color.

Por ello, dado que la temperatura y la producción de etileno determinan la velocidad de maduración, los comerciantes cosechan los plátanos cuando aún están verdes e inmaduros y los almacenan a temperatura controlada de aproximadamente 13 °C, deteniendo así el proceso de maduración.

Pero, ¿qué podemos hacer después de comprar un racimo de plátanos? Existen varios consejos que, si bien no detienen su maduración, pueden ralentizar lo suficiente para planificar su consumo.

Los plátanos aportan energía, potasio y fibra, ideales para una dieta balanceada. Foto: Freepik

¿Cómo evitar que los plátanos maduren de forma rápida?

La marca comercializadora de plátanos Chiquita recomienda, en primer lugar, cambiar la forma en que almacenamos esta fruta. Aunque en los supermercados suelen envolverlos en bolsas de plástico, esto resulta perjudicial, ya que retiene la humedad y acelera su maduración.

Por ello, desenvolver los plátanos es el primer paso para evitar que maduren demasiado rápido. Además, se aconseja no colocarlos cerca de una calefacción ni de una ventana fría, pues las temperaturas extremas tampoco son ideales. El lugar perfecto debe ser fresco y oscuro.

Otro consejo es refrigerar los plátanos cuando estén completamente maduros, para prolongar su frescura. En el refrigerador se conservarán bien una o dos semanas más, pero no deben guardarse antes de que estén amarillos, ya que el frío puede alterar su correcta maduración.

Separar los plátanos verdes de los maduros ayuda a que duren más tiempo. Foto: Freepik

También se recomienda mantenerlos separados de otras frutas que liberan gas etileno, como aguacates, tomates, melocotones y manzanas. Este gas, producido naturalmente por las frutas maduras, acelera la maduración de los plátanos incluso si fueron elegidos verdes.

Por su parte, la Unidad de Comida, extensión de la Universidad de Nebraska-Lincoln, sugiere varias estrategias para conservar los plátanos por más tiempo:

Envolver los tallos con papel de aluminio para evitar que el gas etileno acelere su maduración.

Colgar los plátanos para que maduren de manera más uniforme y evitar que se magullen.

Almacenarlos a temperaturas no superiores a 12 °C.

Cortarlos en rodajas y congelarlos, para utilizarlos posteriormente en licuados o como ingrediente en otras preparaciones, como postres y panes.

Aplicando estos consejos, podrás disfrutar de plátanos frescos por más tiempo y aprovechar al máximo su sabor y nutrientes, evitando desperdicios innecesarios en tu despensa.

