En los pasados 17 años, Nayarit Vallarta Gastronómica ha sido el lugar en el que convergen las mejores mentes de la gastronomía y la mixología.

Se trata de un encuentro en el que se comparte pasión, conocimiento, y creatividad a través de los diferentes conceptos que han caracterizado la larga trayectoria de Nayarit Vallarta Gastronómica.

Hoy en Menú, te compartimos los detalles de Nayarit Vallarta Gastronómica 2025 para que tú también seas parte de este inolvidable encuentro.

¿Qué habrá en Nayarit Vallarta Gastronómica 2025?

La atracción principal de esta edición del Nayarit Vallarta Gastronómica será la participación de personalidades como la Chef Janaína Torres, mejor chef femenina del 2024 según The World's 50 Best Restaurants, el Chef Heinz Wuth de Chile, entre otros.

Se reunirán chefs de España, Republica Dominicana, y, desde luego, México para ofrecer una experiencia digna de los paladares más exigentes.

Y no hay que ser experto para disfrutar de esta semana llena de sabor en Riviera Nayarit. Puedes aprender mucho de la mano de los expertos en alguna de las actividades del 13 y 14 de octubre, disponibles de 9:00 a 18:00 hrs:

Showcookings en vivo

Catas premium

Talleres gourmet

Conferencias

Encuentros empresariales

Zona Expo, con lo mejor de la cocina de los invitados

Zona Proinox, con lo mejor de la cocina de humo

Y muchas experiencias inmersivas

¿Dónde será el Nayarit Vallarta Gastronómica de este año?

Este año, Nayarit Vallarta Gastronómica gira en torno al lema "Conectando mentes, conectando almas", y del 12 al 19 de octubre nos sorprenderá con el espíritu innovador que caracteriza al festival desde su primera edición.

La sede principal del Nayarit Vallarta Gastronómica 2025 será el Hotel Paradise Village en Riviera Nayarit. Además, la cabeza del evento será el Chef Nacho Manzano, el único chef en España galardonado con 3 estrellas Michelin en la pasada edición.

¿Cuáles serán los eventos principales de Nayarit Vallarta Gastronómica 2025?

Lo más esperado del Nayarit Vallarta Gastronómica sin duda son los eventos privados que tendrás lugar en la sede principal y alrededores. Aquí te contamos los imperdibles:

Welcome Chefs & Sponsor Coctel VIP, 12 de octubre en el Hotel Paradise Village en Riviera Nayarit

Cena de Embajadores, 13 de octubre en el Hotel Villa Premiere en Puerto Vallarta

Gran Cena Maridaje de Gala, 14 de octubre en el Hotel ParadiseVillage en Riviera Nayarit

Cena al Estilo Jalisco, 15 de octubre en el Hotel Sheraton Buganvilias de Puerto Vallarta

Cena en la Tosca, 16 de octubre en la Versalles en Puerto Vallarta

Cena en Meet Meat, 17 de octubre

Cena de Clausura, 18 de octubre en el restaurante Taormina

Exclusive Experience, 19 de octubre en Proyecto Nebulosa

¡No te lo vas a querer perder!

