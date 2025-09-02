Si bien, el aguachile lleva camarón como ingrediente principal, hay versiones en las que esta proteína del mar no es la protagonista.

Esta vez, en Menú, te compartimos una receta inspirada en la clásica del aguachile, pero con un ingrediente estrella que acompaña al camarón de la mejor manera: la pera californiana.

Prepara este aguachile barlett con peras de california en casa. Fotos: Pexels

¿Cómo hacer aguachile de pera?

Esta receta es ideal para La 4 personas y no tardas más de 35 minutos en hacerla. Te recomendamos prepararla con peras californianas para que la pula resista el jugo del aguachile.

Ingredientes

2 peras Bartlett maduras en rebanadas para servir

Bartlett maduras en rebanadas para servir 1 pera Bartlett en cubitos

10 a 20 camarones limpios y precocidos

¼ cebolla morada fileteada

½ taza granada

½ pepino sin semilla en cubitos

1 pepino para aguachile

1/3 taza jugo de limón

Cilantro fresco

1 Cda de aceite de olivo extra virgen

1 a 3 chiles serranos (al gusto)

1 diente de ajo

Sal al gusto

Salsa Maggi

Preparación

En una licuadora añade el pepino, jugo de limón, una ramita de cilantro, chile serrano, ajo, sal y salsa magui. Baña los camarones con la preparación del aguachile. Agrega cebolla, pepino en cubos, la mitad de la granada, el aceite y los cubos de pera. Mazcla todo para que todos los sabores se integren. Refrigera durante dos horas yajusta la sal y, de ser necesario, se puede agregar unas gotas de salsa picante a elegir.

Para servir

Acomoda las rebanadas de pera en el plato como base y sirve la preparación.

Decora con granada y cilantro picadito. Se puede comer con tostaditas de maíz.

Prepara este aguachile barlett con peras de california en casa. Fotos: cortesía

Así de sencillo tendrás una receta saludable y original de aguachile. Recuerda cortar las frutas en una tabla y con un cuchillo diferente a las peras para evitar contaminación cruzada.

