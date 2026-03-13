El camarón es uno de los ingredientes más apreciados en las cocinas de costa por su sabor y versatilidad. Sin embargo, antes de encender la estufa, surge una duda recurrente entre los cocineros: ¿es mejor retirar la cáscara desde el inicio o esperar a que el marisco esté listo?

Esta decisión no es solo una cuestión de comodidad al comer, sino un paso técnico que define la textura y el sabor final del plato. Dependiendo del método de cocción y el perfil que se desee lograr, conservar o retirar la piel puede transformar por completo la experiencia gastronómica.

Por ello, hoy en Menú, te explicamos cuándo es el mejor momento para pelar el camarón según el sabor que busques.

¿Por qué conviene cocinar el camarón con cáscara?

Mantener la cubierta natural del camarón durante la cocción ofrece beneficios que van más allá de lo visual. De acuerdo con el sitio especializado Food52, la cáscara funciona como un escudo térmico que protege la delicada carne del calor agresivo, evitando que se cocine de más.

Además de la textura, el sabor es un factor determinante. Según explica el Aquaculture Stewardship Council (ASC), cocinar el marisco con su piel y cabeza aporta una profundidad de sabor más intensa, ya que el caparazón libera jugos que enriquecen tanto la carne como las salsas o caldos de la preparación.

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¿En qué casos es mejor pelarlos antes?

Aunque la cáscara aporta sabor, existen situaciones donde retirarla previamente es la mejor opción para el resultado final. El portal The Kitchn señala que pelar los camarones en crudo es ideal cuando se busca una mayor absorción de condimentos, permitiendo que marinados y especias penetren directamente en la proteína.

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Esta práctica también se prefiere por logística y comodidad. En platillos donde el camarón se mezcla con otros ingredientes, como pastas o ensaladas, se busca que el comensal disfrute del alimento sin necesidad de usar las manos o interrumpir la comida para limpiarlos.

¿Debes pelar los camarones según la cocción?

El tipo de fuego que se utilizará es la guía definitiva para decidir qué hacer con la cáscara. Según el sitio The Endless Meal, cada técnica requiere un manejo distinto:

Parrilla o rostizado: Se recomienda dejar la cáscara para que actúe como aislante ante el fuego directo, manteniendo el interior jugoso.

Se recomienda dejar la cáscara para que actúe como aislante ante el fuego directo, manteniendo el interior jugoso. Escalfado o hervido: Puede hacerse de ambas formas, pero dejar la piel ayuda a que el camarón conserve mejor su forma y tamaño original.

Puede hacerse de ambas formas, pero dejar la piel ayuda a que el camarón conserve mejor su forma y tamaño original. Salteados rápidos: Lo ideal es pelarlos antes para que el aceite, el ajo y las hierbas aromáticas entren en contacto inmediato con la carne.

Como advierte ASC, el punto crítico en cualquier método es no exceder el tiempo de cocción, ya que esto vuelve la carne gomosa y hace que la cáscara se adhiera con fuerza, dificultando su limpieza posterior.

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¿Cuál es la forma correcta de limpiarlos?

Si la receta exige retirar la cáscara, el proceso debe ser cuidadoso para no dañar la pieza. Las guías de The Kitchn y The Endless Meal sugieren un procedimiento sencillo para lograrlo en casa:

Retirar las patas: Sujetar el cuerpo y desprender las patas primero facilita que el resto de la piel se suelte fácilmente.

Sujetar el cuerpo y desprender las patas primero facilita que el resto de la piel se suelte fácilmente. Pelado por secciones: Una vez retiradas las patas, la cáscara se desprende en piezas desde la parte inferior hacia el lomo.

Una vez retiradas las patas, la cáscara se desprende en piezas desde la parte inferior hacia el lomo. El desvenado: Con un cuchillo pequeño, se hace una incisión superficial en el lomo para extraer el tracto digestivo. Este paso garantiza una textura limpia y una mejor presentación.

Foto: Unsplash.

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