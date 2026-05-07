Ante la ola de calor que azota a la República Mexicana, mantenerse hidratado puede prevenir síntomas como la fatiga, dolor de cabeza, mareos y confusión. Pero no todos los líquidos tienen esa capacidad.

Esta temporada de altas temperaturas, las personas optan por refrescarse con bebidas que no siempre son adecuadas, entre ellas sueros orales, aguas saborizadas y hasta cerveza. Sin embargo, su contenido no es suficiente para reponer la pérdida de electrolitos.

Sí, la mejor manera de hidratarse es con agua simple, aunque existen otras alternativas para sobrellevar esta ola de calor.

¿Qué debe tener una bebida para hidratar al cuerpo?

Todos los sistemas del cuerpo necesitan agua para funcionar correctamente; pero la deficiencia de sodio, potasio, cloruro y magnesio -conocidos como minerales con carga eléctrica o electrolitos- provocan un desequilibrio.

Ese desequilibrio también evita que nuestro organismo regule su temperatura. Y con la exposición prolongada al sol, o por cualquier actividad que implique un esfuerzo físico excesivo, ocurren los denominados golpes de calor.

Por tal motivo, es clave consumir bebidas que mantengan estables los niveles de minerales con carga eléctrica. Todos ellos se encuentran en el agua simple y, de acuerdo con Mayo Clinic, este líquido también añade bicarbonatos para el sistema dispersivo.

Según el portal especializado News Medical Today, el cuerpo se compone en un 60% de agua. Foto: Freepik

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¿Cuánta agua se debe tomar en una ola de calor?

Sabiendo que el agua es la mejor bebida para hidratar, conviene preguntarse ¿qué cantidad tomar al día? Pues esto depende de la edad y del peso.

Como guía general, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sugiere las siguientes cantidades:

0 a 6 meses: 100 a 190 ml/kg

6 a 12 meses: 0.9 a 1 L/día

1 a 2 años: 1.1 a 1.2 L/día

2 a 3 años: 1.3 L/día

4 a 8 años: 1.6 L/día

9 a 13 años: 1.9 a 2.1 L/día

Más de 14 años: 2 a 2.5 L/día

Mujeres en embarazo: más 300 ml/día

Mujeres en lactancia: más 700 ml/día

¡Ojo! Estas porciones recomendadas contemplan el consumo de líquidos como agua simple, pero también de leche, té, café y el agua presente en los alimentos, tomando en cuenta una temperatura ambiental moderada y niveles de actividad física moderada.

Otro método de medir la ingesta de líquidos diaria es con las calculadoras en línea, habilitadas por expertos en salud. Por ejemplo, el sitio médico Tua Saúde cuenta con una de estas herramientas; su cálculo se estima conforme el peso corporal y la edad.

¿Qué otras bebidas hidratan al cuerpo?

Un artículo de nutrición publicado por la Clínica Medellin, Colombia, puntualiza que, además del agua, hay otras bebidas saludables para hidratar el cuerpo y destacan por su baja o nula cantidad de azúcar.

Infusiones, tés, agua mineral sin azúcar o preparaciones caseras, como sueros con jugo de limón y sal, pueden ayudar a reponer los electrolitos y hacer frente al calor.

Sobre las aguas frescas, que llevan frutas, lo único que se debe cuidar es su contenido de sacarosa. En la medida de lo posible, se recomienda prepararlas sin endulzantes extra y no usar combinaciones de muchos ingredientes dulces, por ejemplo, una jarra de fresa con sandía.

El agua mineral sin azúcar también es apta para hidratar. Foto: Freepik

¿Qué bebidas provocan deshidratación?

Como lo mencionamos anteriormente, ciertas bebidas lejos de hidratar, aceleran la pérdida de minerales o se suelen consumir indiscriminadamente, tal es el caso de los sueros orales que se venden en farmacias y supermercados.

De igual manera se enlistan las bebidas energéticas por su contenido elevado de cafeína; los refrescos y jugos industriales por su aporte elevado de azúcares; el alcohol y la cerveza, que tienen una acción diurética.

Sobre ésta última categoría, tal como lo explica el National Institutes of Health, cuando una bebida es o contiene ingredientes diuréticos, quiere decir que aumenta la producción de orina para expulsar el exceso de agua y sodio. Eso resulta contraproducente en un momento donde el cuerpo necesita líquidos para funcionar.

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