¿Has probado el agua de alfalfa con piña? Si aún no le das una oportunidad a esta deliciosa combinación, desde ya te advertimos que tienes que probarla para cuidar tu salud.

La razón es sencilla: ambos alimentos aportan una variedad de vitaminas, minerales y hasta antioxidantes.

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¿Cuáles son los beneficios de la alfalfa?

La alfalfa es una planta leguminosa abundante en fibra y rica en vitaminas A, C, E y K, así como en potasio, fósforo, hierro y calcio. Gracias a esto, ofrece beneficios como reducir el colesterol, controlar la glucosa en sangre, desintoxicar el cuerpo y prevenir enfermedades como la anemia.

También es un alimento antioxidante, lo que significa que refuerza la salud cardiovascular, aumenta las defensas y combate el estrés oxidativo, ocasionado por los radicales libres.

La alfalfa es una leguminosa rica en fibra y antioxidantes. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios de la piña?

Por otro lado, la piña es una fruta que destaca por su contenido de vitamina C, un potente antioxidante que también protege a las células del estrés oxidativo y estimula la producción de colágeno, beneficiando la salud de la piel y los huesos.

Karla Leal, nutricionista del portal especializado Tua Saúde, señala que este alimento contiene propiedades diuréticas, lo que ayuda a expulsar las toxinas del cuerpo y el exceso de líquidos.

Y debido a su carga de potasio y magnesio, puede mejorar la circulación sanguínea, preservar la salud de los músculos, relajar el cuerpo antes de dormir y reducir la fatiga.

La piña es un alimento rico en vitamina C, lo que aumenta las defensas del cuerpo. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer agua de alfalfa con piña en casa?

En conjunto, la alfalfa con piña ofrece diversos beneficios sobre el sistema inmunológico, digestivo, muscular y óseo. Así que vale la pena aprovechar su consumo esta temporada calurosa.

Si quieres prepararla, aquí te dejamos una receta:

Ingredientes:

2 tazas de alfalfa

1 piña

4 tazas de agua fría

1 limón

Procedimientos:

Desinfecta la alfalfa con gotas especiales. Limpia y corta la piña, quitando el corazón. Remueve la cáscara de la piña y pártela en cubos. Agrega la alfalfa y la piña en la licuadora junto con agua fría. Exprime el jugo de limón y licúa. ¡Listo! Disfruta tu bebida.

El agua de alfalfa con piña es fácil de hacer, además combate con el estreñimiento y el colesterol. Foto: Unsplash

La combinación de estos ingredientes no sólo resulta agradable al paladar, sino que también cuida la salud esos días en que el calor hace de las suyas.

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