El Senado de la República recibió la minuta de la Cámara de Diputadas relativa a la reforma al artículo 41 constitucional para establecer como causal de anulación electoral la injerencia o intervención extranjera en materia electoral.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó lo anterior y de inmediato la turnó a comisiones para su discusión y dictamen.

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“La Cámara de Senadoras y Senadores estará analizando y discutiendo a partir del día de hoy las minutas que recibamos”, apuntó en un mensaje en sus redes sociales.

La reforma al artículo 41 de la Constitución establece que una elección podrá anularse cuando se acrediten “actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

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