El posible regreso de "El Niño" mantiene bajo vigilancia a especialistas y autoridades meteorológicas, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtiera una alta probabilidad de que el fenómeno se fortalezca durante los próximos meses.

En México, investigadores de la UNAM ya analizan los posibles efectos que tendría sobre las lluvias, las sequías y la temporada de huracanes.

El Niño, fenómeno meteorológico. Foto: Archivo/El Universal

Aunque todavía existe incertidumbre sobre su intensidad real, científicos han comenzado a hablar de un posible escenario conocido popularmente como “Niño Godzilla”, un evento climático extremo capaz de alterar el clima a escala global y provocar impactos severos en distintas regiones del planeta.

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¿Qué es el “Niño Godzilla” y por qué preocupa a la UNAM?

El término “Niño Godzilla” no pertenece oficialmente a la comunidad científica, pero comenzó a utilizarse tras el histórico episodio registrado entre 2015 y 2016, considerado uno de los eventos de "El Niño" más intensos de las últimas décadas.

De acuerdo con María Luisa Machain, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, este fenómeno ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial permanecen varios meses con temperaturas muy por encima de lo habitual. En aquel episodio, la anomalía térmica superó los 2.5 grados centígrados, algo que modificó patrones climáticos en distintos continentes.

¿Qué es el “Niño Godzilla” y por qué preocupa a la UNAM? Esto se sabe. Foto: Pixabay

“No es un término científico, pero ayuda a dimensionar la magnitud de estos eventos extremos”, comentó.

La investigadora explicó que los efectos de este calentamiento no se quedan únicamente en el Pacífico, sino que terminan alterando lluvias, temperaturas y formación de ciclones en varias partes del mundo.

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¿Cómo podría afectar "El Niño" a México en 2026 y 2027?

Aunque las alertas por un posible “Súper El Niño” o “Niño Godzilla” han generado preocupación, el panorama para México en el corto plazo luce menos crítico de lo previsto. Dante Sinohé Hernández Padrón, investigador de la Conagua, informó que el país logró una recuperación hídrica del 94% tras la sequía de 43 meses que finalizó en 2025, por lo que se prevé que 2026 cierre sin una sequía generalizada.

Sin embargo, especialistas de la UNAM y del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que el riesgo aún no desaparece. Aunque las condiciones climáticas previstas para finales de este año se mantienen dentro de parámetros considerados normales, el escenario podría complicarse en 2027. Si las temperaturas globales continúan con la tendencia récord registrada en años recientes, México podría entrar en un nuevo ciclo de sequía severa.

¿Cómo podría afectar "El Niño" a México en 2026 y 2027?. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

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La UNAM advierte sobre un posible evento climático histórico

Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, señaló que los modelos climáticos actuales muestran similitudes con algunos de los eventos de "El Niño" más intensos registrados en la historia moderna, incluidos los ocurridos en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

El especialista explicó que, aunque todavía no puede confirmarse un escenario extremo, sí existe una probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad de moderada a alta, e incluso supere registros previos.

Además, advirtió que el contexto actual es distinto al de décadas anteriores, debido a que el planeta ya presenta un calentamiento aproximado de 1.46 grados centígrados respecto a la era preindustrial.

Ese incremento, combinado con un evento intenso de "El Niño", podría elevar temporalmente la temperatura global hasta niveles cercanos a 1.8 grados, acelerando fenómenos meteorológicos extremos y aumentando riesgos para la agricultura, el acceso al agua y la economía.

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