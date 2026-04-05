La lechuga, además de ser una verdura que comúnmente se utiliza en ensaladas o como guarnición en platos fuertes, también puede consumirse en bebidas refrescantes.

Aunque no es tan común como el agua de piña o sandía, esta preparación resulta refrescante para la temporada de calor y, al mismo tiempo, ofrece numerosos beneficios como los que hoy te presentamos en Menú.

La lechuga se compone principalmente de agua. Foto: Unsplash

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¿Para qué sirve tomar agua de lechuga?

De acuerdo con un artículo de la UC Agriculture and Natural Resources, la lechuga es una hortaliza y forma parte de las plantas que se cultivan en huertos, cuya temporada inicia en primavera y se prolonga hasta el otoño.

Además, se caracteriza por tener hojas verdes, aunque algunas variedades pueden presentar tonos rojizos o morados, y una textura que va de suave a crujiente según el tipo.

Principalmente, es rica en vitaminas A (en forma de betacarotenos), K, C y algunas del complejo B, que fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a la coagulación de la sangre, mejoran la absorción del hierro y promueven la regeneración celular.

En cuanto a minerales, contiene potasio, calcio, hierro y magnesio, que permiten tareas como regular los líquidos corporales, fortalecen los huesos, aumentan la producción de hemoglobina y hasta permiten la relajación muscular.

También proporciona fibra dietética, que beneficia a la digestión, y pequeñas cantidades de antioxidantes que contribuyen a la protección de las células. Además, es baja en calorías y casi no contiene grasas.

Otro dato interesante es que el 95% de la lechuga es agua, convirtiéndola en un alimento hidratante y diurético, que puede servir como auxiliar para tratar enfermedades como la cistitis.

La lechuga contiene grandes cantidades de magnesio, que favorecen al descanso. Unsplash

¿Cómo preparar agua de lechuga?

Ahora que ya conoces los beneficios del agua de lechuga, el siguiente paso para obtenerlos es prepararla con los ingredientes y cantidades adecuadas. A continuación, te compartimos la receta:

Ingredientes:

1/4 lechuga romana

500 ml de agua

Hojas de menta

Procedimientos:

Lava las hojas de la lechuga con agua fría.

con agua fría. Desinfecta las hojas, aplicando una solución especializada y dejándola actuar por 14 minutos.

Coloca las hojas en una cacerola con agua hirviendo y déjalas al fuego por 10 minutos.

Retira las hojas de la cacerola y apaga el fuego.

Agrega las hojas de menta para que suelten sus compuestos con el vapor.

Puedes colar el agua para asegurarte que no quedó ningún residuo de las hojas.

Sirve y disfruta.

Incluir de manera regular el agua de lechuga en la alimentación contribuye a mantener una dieta equilibrada y favorece el bienestar general.

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