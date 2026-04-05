La capirotada es uno de los postres más representativos de la temporada de Cuaresma y Semana Santa. Su sabor dulce, textura suave y combinación de ingredientes la convierten en una preparación casera deliciosa y sencilla.

A lo largo del tiempo, su receta ha evolucionado y hoy en día existen múltiples versiones, entre ellas la de leche condensada o lechera, una variante más cremosa y que conserva el espíritu del platillo original.

Prepara capirotada para consentir a tu familia esta temporada vacacional. Foto: Pixabay

Leer también Cómo preparar un kilo de carne al pastor para tacos

¿Qué significan los ingredientes de la capitorada?

¡No es solo un postre! La capirotada también es una preparación cargada de simbolismo religioso. De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, sus ingredientes se relacionan con la Pasión de Cristo.

Por ejemplo, el pan duro simboliza el cuerpo de Cristo; el piloncillo o miel representa su sangre; la canela recuerda la madera de la cruz; y los clavos de olor hacen alusión a los clavos utilizados en la crucifixión.

Aunque claro está, los significados pueden variar en cada religión.

¿Por qué se come capirotada en Semana Santa?

Durante la época virreinal, según explica el diccionario Larousse Cocina, este platillo se inventó para aprovechar los alimentos y evitar su desperdicio, especialmente durante la Cuaresma cuando la dieta se modificaba por motivos religiosos.

Años después, la capirotada se consolidó como un postre típico de las fechas, preparado en los hogares mexicanos como parte de las tradiciones familiares.

Pero además de su simbolismo, su consumo en Semana Santa responde a la necesidad de preparar alimentos sencillos y sustanciosos, utilizando ingredientes básicos como pan, azúcar, especias y, en versiones más modernas, productos lácteos.

El antecesor de la capirotada es el "Almondrote". Foto: Imagen generada con IA

Receta para hacer capirotada de lechera

Como lo mencionamos anteriormente, la capirotada de lechera es una versión contemporánea que sustituye la miel de piloncillo por una mezcla cremosa a base de leche condensada y evaporada.

Si quieres aprender a prepararla, aquí te dejamos la receta:

Ingredientes:

5 piezas de bolillo (cortado en rebanadas)

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 taza de leche entera

1 raja de canela

1/2 taza de pasas

1/2 taza de nuez picada

1/2 taza de coco rallado

100 g de queso rallado (tipo manchego o fresco)

2 cucharadas de mantequilla

Procedimientos:

Corta los bolillos en rebanadas y dóralos ligeramente en una sartén con mantequilla. Esto ayuda a que absorban mejor la mezcla de lechera sin deshacerse. En una olla, calienta la leche entera junto con la raja de canela; después, agrega la leche condensada y la leche evaporada. Mezcla bien y deja que se integren los sabores a fuego medio sin que llegue a hervir en exceso. Engrasa un molde con mantequilla y coloca una capa de pan tostado, luego encima añade un puño de pasas, nueces, coco y queso. Repite este proceso hasta terminar los ingredientes. Vierte la mezcla de leches caliente sobre el pan, procurando que todas las capas queden bien impregnadas. Lleva el molde al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que la superficie esté ligeramente dorada y el líquido se haya absorbido. Deja reposar unos minutos antes de servir; puedes disfrutarla caliente o a temperatura ambiente.

Esta capirotada de lechera es una deliciosa adaptación de un clásico mexicano que conserva su esencia tradicional mientras incorpora un toque moderno. Anímate a probarla.

Leer también Cuáles son las propiedades de tomar aloe vera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters