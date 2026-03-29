El aloe vera, también conocido como sábila, es una planta ampliamente utilizada en la medicina tradicional y en la gastronomía. A lo largo del tiempo, se le han atribuido múltiples beneficios para la salud, especialmente cuando se consume vía oral.

De manera frecuente, se encuentra en bebidas hidratantes, pero sus beneficios van mucho más allá. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo.

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¿Qué es el aloe vera?

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, perteneciente a la UNAM, la sábila o aloe vera es una planta suculenta, cuyas hojas contienen un gel transparente y una capa externa con compuestos distintos.

Tradicionalmente, ha sido utilizada como remedio natural para diversas afecciones. Y es que contiene numerosos componentes activos, como vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos.

Estas sustancias son las responsables de sus posibles efectos en el organismo.

El aloe vera se puede mezclar con otros ingredientes, como el limón, para mejorar su sabor. Foto: Freepik

¿Cuáles son las propiedades del aloe vera?

El consumo de aloe vera se ha relacionado con diversas propiedades, aunque no todas cuentan con el mismo nivel de evidencia científica.

En la medicina tradicional, esta planta se aprecia por sus efectos digestivos, lo que puede ayudar a aliviar el estreñimiento y favorecer el tránsito intestinal. Además, dado que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, podría contribuir a reducir molestias internas.

Desde el enfoque científico, un artículo publicado en el sitio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señala que el gel de la sábila posee compuestos con actividad antiinflamatoria y antimicrobiana. Y de igual manera, destaca su posible efecto cicatrizante sólo cuando se utiliza de manera tópica.

No obstante, instituciones médicas como Mayo Clinic advierten que la evidencia sobre los beneficios del aloe vera ingerido por vía oral es limitada. Aunque puede tener ciertos efectos en el sistema digestivo, no siempre son positivos.

Por ejemplo, su acción laxante puede resultar demasiado fuerte y provocar efectos secundarios como diarrea, cólicos o deshidratación.

El aloe vera es un gel obtenido de la pulpa de las pencas de la sábila. Foto: Freepik

¿Cómo tomar aloe vera de manera segura?

Comúnmente, el aloe vera se consume en jugos o mezclado con otros ingredientes para mejorar su sabor y aprovechar sus propiedades digestivas.

Sin embargo, es importante tener precaución con la ingesta. La biblioteca de medicina Mayo Clinic señala que se debe evitar el consumo de manera prolongada y en grandes cantidades. ¿La razón? Puede causar efectos adversos como malestar gastrointestinal y hasta el desequilibrio de líquidos en el cuerpo.

Además, no todas las personas deberían consumir sábila. Por ejemplo, su ingesta no se recomienda en niños, mujeres embarazadas ni en personas que se encuentran bajo tratamientos médicos prescritos.

Por ello, antes de incorporarlo a la alimentación, es recomendable consultar a un experto.

El aloe vera tiene una textura gelatinosa y sabor ligeramente dulce. Foto: Pixabay

Aunque el aloe vera puede consumirse en bebidas, su uso debe ser moderado y consciente.

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