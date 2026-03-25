Para disfrutar de una comida tradicional de Cuaresma con un toque internacional, el clásico británico es una opción infalible por su textura y sabor.

Hoy en Menú te decimos cómo preparar fish and chips crujiente siguiendo las técnicas de los expertos.

¿Cómo hacer fish and chips crujiente para Semana Santa?

El fish and chips es el plato de Cuaresma por excelencia en muchas partes del mundo. Esta receta consiste en filetes de pescado blanco rebozados en una mezcla ligera y fritos hasta obtener un dorado perfecto. Según la receta de Jamie Oliver, el éxito de este plato depende de la temperatura del aceite y de la calidad del rebozado, el cual debe actuar como una protección para que el pescado se cocine al vapor en su propio jugo.

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Para quienes buscan una opción de pescado frito para Semana Santa, esta preparación destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes básicos que probablemente ya tienes en tu despensa.

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Ingredientes clave para un rebozado estilo británico

De acuerdo con el sitio especializado Tastes Better From Scratch, la clave para un rebozado que no se ablande está en la combinación de texturas. Los ingredientes esenciales son:

Pescado blanco: Filetes de bacalao ( cod ) o haddock son los favoritos de la tradición inglesa por su firmeza.

Filetes de bacalao ( ) o haddock son los favoritos de la tradición inglesa por su firmeza. Harina y maicena: Mezclar harina de trigo con almidón de maíz crea una capa más fina y crocante.

Mezclar harina de trigo con almidón de maíz crea una capa más fina y crocante. Agente leudante: El uso de polvos de hornear es fundamental.

El uso de polvos de hornear es fundamental. Líquido frío: Se recomienda usar cerveza clara o agua mineral con gas, siempre muy frías, para generar burbujas que aireen la masa.

Se recomienda usar cerveza clara o agua mineral con gas, siempre muy frías, para generar burbujas que aireen la masa. Papas: Variedades harinosas como la papa Russet son ideales para obtener un interior suave.

Guía paso a paso: Técnica de preparación y fritura

Para lograr un resultado profesional, es necesario seguir un orden técnico que garantice la textura. Según las fuentes consultadas, estos son los pasos críticos:

1. Preparación de las papas (Chips)

De acuerdo con Jamie Oliver, las papas deben cortarse en bastones gruesos y blanquearse en agua hirviendo con sal durante unos minutos. Posteriormente, se deben secar perfectamente antes de la primera fritura a temperatura media.

2. El secreto del rebozado (Batter)

The Daring Gourmet señala que el pescado debe estar completamente seco antes de empezar. El proceso correcto es:

Pasar el filete por harina sazonada con sal y pimienta (esto ayuda a que la mezcla líquida se adhiera). Sumergir en la mezcla de harina, polvos de hornear y líquido frío. Escurrir ligeramente el exceso antes de llevar al fuego.

3. La fritura perfecta

El aceite debe mantenerse a una temperatura de 180°C. Según Tastes Better From Scratch, se debe introducir el pescado con cuidado, sosteniéndolo un par de segundos en el aceite antes de soltarlo para evitar que se pegue. Se fríe de 4 a 7 minutos hasta que esté dorado y crujiente.

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¿Con qué acompañar el fish and chips?

Para una experiencia auténtica de Semana Santa, Jamie Oliver sugiere servir el pescado con mushy peas (puré de chícharos con menta y limón) y las clásicas papas fritas con una segunda fritura a alta temperatura para que queden extra crocantes. Por otro lado, The Daring Gourmet menciona que no puede faltar la salsa tártara o un toque de vinagre de malta, que ayuda a cortar la grasa del plato y realzar los sabores del mar.

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