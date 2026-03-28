Semana Santa está a la vuelta de la esquina, motivo por el que toda la familia se reúne en la mesa y comparte platillos elaborados con alimentos característicos de la temporada, entre ellos, los charales.

Estos pescados pequeños son versátiles en la cocina, tanto que Doña Ángela, del canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", enseña a prepararlos en tortitas. Conoce en Menú el paso a paso.

Los charales son pescados pequeños con un sabor predominante salado. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Qué nutrientes tienen los charales?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los charales son un alimento presente en nuestro país desde la época precolombina. Originalmente, se pueden encontrar en algunos lagos de la Ciudad de México.

Pero además, son ricos en nutrientes como calcio, potasio, fósforo, sodio, hierro, magnesio, yodo, niacina y vitaminas C, E, B y A. De igual manera, destacan por su bajo aporte de grasa y abundantes en Omega-3.

El consumo de este alimento puede tener beneficios como:

Reducir los niveles de colesterol.

Disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, anemia y osteoporosis.

Promover la regeneración de los músculos.

En su versión seca, pueden ser un snack saludable que controla el apetito.

Mejoran la salud cerebral.

Los charales son pescados pequeños que se encuentran en algunos lagos de la Ciudad de México. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer tortitas de charales con la receta de Doña Ángela?

Doña Ángela, creadora de contenido sobre cocina en YouTube, comparte recetas sencillas y apetitosas en su canal "De mi Rancho a Tu Cocina". Y para consentir a la familia esta temporada, ha revelado el secreto detrás de unas exquisitas tortitas de charales.

Si quieres aprender a prepararlas, aquí te damos el paso a paso:

Ingredientes:

9 huevos

7 nopales

6 jitomates

6 chiles serranos

3 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

1/2 kilo de charales

Procedimientos:

En una cacerola agrega los jitomates y los chiles serranos previamente lavados, al igual que los dientes de ajo y el trozo de cebolla; pon todo a fuego medio. Corta en cubos pequeños un trozo de cebolla ponlos a cocer en otra cacerola, junto con los nopales lavados. Agrega sal al gusto. Calienta una sartén por 10 minutos y luego tuesta los charales. Divide en dos mitades la ración cuando termines y reserva. Bate los huevos con los charales; si notas que están secos, agrega un poco más de clara de huevo. En otra sartén con aceite, agrega la mezcla de los charales con huevo haciendo formas de bolitas. Apóyate con una espátula. Cocina las tortitas y cuando notes que un lado ya está dorado, voltéalas. Retira del fuego la cacerola con los jitomates, los chiles serranos y el resto de ingredientes para licuarlos. Después, prueba la salsa y, si lo consideras, puedes añadir una pizca de sal. En una cacerola aparte, fríe la salsa con algunos trozos de cebolla; posteriormente agrega los nopales cocidos y las tortitas de charales fritas. Déjalas hervir un momento,¡y listo! Ya tienes un platillo sencillo y sabroso para preparar en Cuaresma.

Doña Ángela recomienda acompañar acompañar estas tortitas de charales con arroz rojo o blanco. ¿Te animas a prepararlas?

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