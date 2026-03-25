La cebolla no solo es la base aromática de innumerables platillos en todo el mundo, sino también una fuente excepcional de compuestos azufrados y antioxidantes.

Conoce hoy en Menú cuáles son las propiedades científicamente probadas que convierten a este vegetal en un aliado esencial para tu bienestar.

Valor nutricional de la cebolla: Vitaminas y minerales

De acuerdo con la National Onion Association, una cebolla mediana aporta aproximadamente el 20% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Este nutriente es fundamental para el sistema inmunitario y la salud de la piel.

Además, según detalla Healthline, las cebollas son ricas en vitaminas del complejo B, incluyendo el folato (B9) y la piridoxina (B6), que juegan un rol clave en el metabolismo y la función nerviosa. También destacan por su contenido de potasio, un mineral del que muchas personas carecen y que es vital para la función celular y el equilibrio de líquidos.

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¿Qué beneficios tiene la cebolla para el corazón?

El consumo regular de cebolla se vincula directamente con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Según reporta WebMD y refuerza Healthline, los compuestos de azufre y la quercetina ayudan a reducir los niveles de triglicéridos y el colesterol LDL (malo).

Estos efectos, sumados a su capacidad para disminuir la presión arterial alta mediante sus propiedades antiinflamatorias, contribuyen significativamente a reducir el riesgo de ataques cardíacos. Una revisión publicada en PubMed (PMID: 12410539) destaca que las cebollas contienen más de 25 variedades diferentes de antioxidantes flavonoides que combaten el estrés oxidativo en el cuerpo.

Control del azúcar en la sangre y salud ósea

La cebolla desempeña un papel relevante en el control de la diabetes. De acuerdo con estudios citados por Healthline, compuestos específicos como la quercetina poseen efectos antidiabéticos al interactuar con las células del intestino delgado, el páncreas y el hígado, ayudando a regular la glucosa en el torrente sanguíneo.

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Por otro lado, investigaciones mencionadas por WebMD sugieren que la cebolla ayuda a prevenir la osteoporosis. En estudios observacionales, se ha encontrado que el consumo frecuente de este vegetal está asociado con una mayor densidad ósea. Específicamente, en mujeres durante y después de la menopausia, el consumo diario puede reducir el riesgo de fracturas de cadera en más de un 20%.

Salud digestiva y propiedades antibacterianas

Más allá de su aporte vitamínico, la cebolla es un soporte vital para el sistema digestivo. Según la National Onion Association y Healthline, las cebollas son una fuente rica en prebióticos (como la inulina), fibras que alimentan a las bacterias intestinales beneficiosas. Esto favorece:

Mejor absorción de minerales: Facilita la asimilación del calcio.

Facilita la asimilación del calcio. Fortalecimiento inmunológico: Una microbiota sana mejora las defensas.

Una microbiota sana mejora las defensas. Reducción de la inflamación: Ayuda a mantener un tracto digestivo saludable.

Asimismo, Healthline indica que los extractos de cebolla pueden inhibir el crecimiento de bacterias potencialmente dañinas como Vibrio cholerae y Staphylococcus aureus, reafirmando su valor como un alimento protector en la dieta diaria.

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Cómo cocinar la cebolla para aprovechar sus nutrientes

Para obtener el máximo provecho de sus compuestos, se recomienda integrarla de diversas formas:

En crudo: Conserva la mayor cantidad de compuestos de azufre volátiles y vitamina C.

Conserva la mayor cantidad de compuestos de azufre volátiles y vitamina C. Salteadas: La cocción ligera mantiene gran parte de sus flavonoides y quercetina.

La cocción ligera mantiene gran parte de sus flavonoides y quercetina. Encurtidas: Una opción excelente para añadir sabor y textura sin sumar grasas saturadas.

¿Te gustaría que redactara una guía sobre cómo elegir y conservar los diferentes tipos de cebolla (blanca, morada y amarilla) para que duren más tiempo en tu cocina?

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