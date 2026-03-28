El bicarbonato de sodio es un ingrediente común en la cocina, principalmente en la repostería y en remedios caseros. Sin embargo, ¿sabías que también puede ayudarte a hacer una carne asada de manera segura?

Hoy de decimos cuál es su función y por que podría cambiar la manera en la que preparas tus alimentos a las brasas o en el asador.

El bicarbonato puede ablandar la carne antes de asarla. Foto: Freepik

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¿Qué es el bicarbonato?

De acuerdo con el portal especializado Tua Saúde, el bicarbonato de sodio (NaHCO₃) es un compuesto químico formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno; se trata de una sustancia blanca, soluble en agua y con propiedades alcalinas, lo que le confiere múltiples propiedades tanto en la vida diaria como en la cocina.

Específicamente, para los alimentos ofrece propiedades ablandadoras, desinfectantes, alcalinizantes y antiácidas. Principalmente, se añade a mezclas para esponjar la masa o durante la cocción de productos como la carne roja.

En cortes magro, también ayuda a suavizarlos para que queden tiernos y jugosos. ¿La razón? Es capaz de elevar el pH de la superficie y debilitar las fibras proteicas.

Otro uso poco conocido es la reacción que tiene con el fuego y, por lo mismo, hace que el asado sea seguro.

El bicarbonato puede ablandar las fibras proteicas de la carne. Foto: Freepik

¿Para qué sirve poner bicarbonato al fuego de la carne asada?

El sitio Smokey Bear, del Servicio Forestal de los Estados Unidos y enfocado en la prevención de incendios forestales, señala que el bicarbonato puede utilizarse para apagar pequeñas llamas, especialmente aquellas provocadas por la grasa o aceite que escurre de los alimentos en sartenes, en parrillas o asadores.

Este producto no es flamable, así que ayuda a controlar el fuego en las cocinas, sobre todo en las que están al aire libre y donde el viento puede ocasionar que las llamas se expandan. Esto es común al hacer "carnita asada", término popularizado en México cuando las familias se juntan en espacios abiertos a asar y compartir los alimentos.

La explicación es sencilla: al calentarse, dicho polvo blanquecino genera una reacción que libera dióxido de carbono, lo que reduce la cantidad de oxígeno disponible y debilita las llamas. Por ello, más que un ingrediente, puede verse como auxiliar para la seguridad de los cocineros.

¡Ojo! Este hack sólo funciona con el bicarbonato; pretender reemplazarlo con otros productos como el polvo para hornear, maicena, azúcar, etcétera, pueden ser combustibles e inflamablescuando están suspendidos en el aire en concentraciones altas.

El bicarbonato de sodio no es un producto flamable. Foto: Pixabay

¿Qué tan efectivo es el bicarbonato de sodio para controlar el fuego en la cocina?

En un artículo publicado por el sitio ScienceDirect, científicos analizaron la capacidad del bicarbonato para la supresión de llamas; al respecto, detallaron que puede ser eficiente cuando se trata de llamas pequeñas ocasionadas por la grasa o aceite de los alimentos.

No obstante, su efectividad depende de diversos factores como el tamaño de las partículas y la forma en que se dispersan en el fuego, así como la intensidad del aire. Por ello, los investigadores recomiendan utilizar este método únicamente como prevención, y no ante emergencias.

El uso de bicarbonato para controlar el fuego y evitar el exceso de humo es recomendable, siempre y cuando se trate de llamas leves que no representen un riesgo para las personas de una carnita asada. Y tú, ¿ya conocías dicha técnica?

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