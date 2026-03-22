La contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos, como bacterias, virus y parásitos, desde alimentos crudos y sin desinfectar hacia los que ya están listos para comerse. Y este problema es común en productos como los mariscos.

Según la Secretaría de Salud de México, existe un alto riesgo de desarrollar enfermedades gastrointestinales si no se toman las medidas adecuadas durante la manipulación de los anteriores alimentos.

Por eso, aquí te decimos cómo evitarla en sencillos pasos.

Los mariscos son productos que deben permanecer refrigerados. Foto: Freepik

Leer también Qué lleva el bacalao a la vizcaína

¿Cómo ocurre la contaminación cruzada?

La Secretaría de Salud de México identifica 3 principales maneras en las que se produce la contaminación cruzada, todas relacionadas con la manipulación de alimentos y los utensilios de la cocina:

De alimento a alimento: los alimentos crudos o sin lavar pueden contener microorganismos que se transfieren a otros productos.

que se transfieren a otros productos. De persona a alimento: al tocar alimentos crudos, las manos pueden contaminarse y si no se lavan correctamente, transmiten bacterias a otros alimentos.

De superficie a alimento: utensilios y superficies sucias (como cuchillos, tablas para picar, cucharas o trapos) pueden contaminar los alimentos listos para consumir.

Lava bien los utensilios con los que manipulas los mariscos. Foto: Freepik

¿Cómo prevenir la contaminación cruzada en mariscos?

Un artículo del Centro Tecnológico de Seguridad Alimentaria señala que la prevención de la contaminación cruzada empieza al momento de comprar los alimentos.

Para empezar, es importante mantener separados los comestibles crudos de los cocinados; por ejemplo, colocar la carne, pescado y mariscos en bolsas distintas, incluso entre sí para evitar que los líquidos de estas proteínas se transfieran a otros productos.

Además, la Food Safety de Estados Unidos recomienda conservar los mariscos en hielo, refrigeración o congelación dentro de las 2 horas posteriores a su compra, o 1 hora después si están expuestos a temperaturas de 32°C o más.

Pero si se planea consumirlos en un plazo de 2 días, deben permanecer en el refrigerador a 4°C o menos.

Otras medidas que previenen la contaminación cruzada son:

Lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón después de manipular alimentos crudos

después de manipular alimentos crudos Limpiar con agua caliente y jabón las tablas de cortar, utensilios y superficies entre cada uso

Utilizar desinfectantes de cocina o soluciones adecuadas para quitar virus y bacterias

Usar toallas de papel desechables para limpiar superficies. Y en caso de utilizar trapos, lavarlos y cambiarlos con frecuencia para evitar que se conviertan en un foco de bacterias

superficies. Y en caso de utilizar trapos, lavarlos y cambiarlos con frecuencia para evitar que se conviertan en un foco de bacterias Evitar chuparse los dedos o probar los alimentos mientras se manipulan

No trabajar con heridas en las manos sin cubrirlas previamente

Cuidar estos detalles en la cocina ayuda a mantener la calidad y frescura de lo que consumes todos los días, especialmente en esta temporada donde los mariscos son una de las proteínas más consumidas.

Leer también Estos son los beneficios de tomar leche de sésamo o ajonjolí

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters