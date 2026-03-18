La ensalada Caesar es uno de los platillos con mayor presencia en las cartas de los restaurantes alrededor del mundo. Aunque su popularidad ha derivado en un sinfín de versiones contemporáneas, la fórmula que le dio fama internacional nació de la improvisación y el aprovechamiento de ingredientes básicos.

En Menú, te compartimos el paso a paso de esta receta caracterizada por una técnica de emulsión precisa y el uso de productos frescos que transformaron una ensalada sencilla en un icono de la gastronomía global. ¡Toma nota!

¿Cuál es el origen de la ensalada Caesar?

De acuerdo con el sitio especializado Tasting History, la ensalada fue creada por Cesare Cardini, un inmigrante italiano que operaba el restaurante Caesar’s en Tijuana.

La fecha precisa de su invención se atribuye al 4 de julio de 1924, durante un fin de semana concurrido en el que el restaurante se quedó sin suministros debido a la gran afluencia de estadounidenses que cruzaban la frontera durante la época de la Prohibición.

Foto: Unsplash.

Según relata UCHealth, ante la falta de alimentos, Cardini utilizó lo que quedaba en su despensa: lechuga romana, huevos, aceite de oliva y crutones. Para dar un espectáculo a los comensales y compensar la sencillez de los ingredientes, decidió preparar el aderezo directamente en la mesa, una tradición que muchos establecimientos conservan hasta el día de hoy.

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¿La receta original lleva anchoas?

Uno de los puntos más debatidos en la gastronomía es el uso de las anchoas. Como explica Tasting History, la receta original de Cesare Cardini no incluía anchoas enteras ni en pasta; el ligero sabor a pescado provenía exclusivamente de la salsa Worcestershire (salsa inglesa), la cual contiene anchoas fermentadas entre sus ingredientes.

Fue el hermano de Cesare, Alex Cardini, quien años más tarde introdujo las anchoas a la mezcla, denominando a esa versión "Aviator’s Salad". Con el tiempo, esta variante se fusionó con la original, convirtiéndose en el estándar que conocemos actualmente.

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¿Cómo se prepara una ensalada Caesar original en casa?

Aquí te dejamos la receta original de la ensalada Caesar, según la comparten sitios especializados como Billy Parisi.

Ingredientes

Lechuga romana (u orejona) fresca y crujiente.

Aceite de oliva virgen extra.

Ajo fresco picado o prensado.

Huevo (tradicionalmente cocinado por solo un minuto o usado crudo para la emulsión).

Jugo de limón (preferentemente limón real o amarillo).

Salsa Worcestershire (salsa inglesa).

Queso Parmesano-Reggiano rallado.

Pimienta negra recién molida y sal.

Crutones de pan artesanal (preferentemente de masa madre).

Preparación

Aromatizar el tazón: Se frota un diente de ajo en las paredes de un tazón grande (idealmente de madera) para dejar su esencia. Preparar la base líquida: Se mezcla el aceite de oliva con la salsa inglesa, la sal y la pimienta. Se añade el huevo (o la yema) y el jugo de limón, batiendo con fuerza hasta que la mezcla espese. Incorporar la lechuga: Se añaden las hojas de lechuga romana enteras o troceadas a mano. Es fundamental que la lechuga esté bien seca para que el aderezo se adhiera correctamente. Añadir los sólidos: Se agrega el queso parmesano rallado y los crutones. Se mezcla con movimientos envolventes para asegurar que cada hoja esté cubierta por la emulsión. Servir: Se recomienda consumir de inmediato para evitar que el pan se humedezca y la lechuga pierda su firmeza.

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