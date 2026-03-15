El ceviche es una preparación elaborada con trozos de pescado crudo que se marinan en jugo de limón u otro líquido ácido, lo que provoca que la pulpa cambie de textura y apariencia.

Cuando el pescado entra en contacto con el ácido del limón, las proteínas de su carne se desnaturalizan, lo que provoca que el alimento adquiera una apariencia opaca y firme; este proceso hace que las personas digan que el pescado “se cuece” con el limón, aunque en realidad no interviene ninguna fuente de calor.

El ceviche clásico suele prepararse con pescado, pero dependiendo de la región también se elabora con mariscos como camarón, almeja, pulpo, jaiba o caracol. Esta variedad de ingredientes logra que el platillo tenga distintas versiones y sabores en varios estados de México, incluso entre otros países.

El ceviche se puede acompañar con tostadas. Foto: Freepik

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¿De dónde es el ceviche?

De acuerdo con el Gran Larousse de la Cocina señala que esta preparación pudo haberse originado en la Polinesia y posteriormente difundirse hacia países iberoamericanos gracias a el intercambio cultural de las rutas comerciales que los españoles establecieron entre México y Filipinas durante la época colonial.

Además de su rico sabor, el ceviche también es un platillo recomendado por nutriólogos debido a sus beneficios nutricionales; de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, este alimento aporta proteínas, minerales como potasio, fósforo y zinc, así como vitaminas y ácidos grasos como omega 3 y omega 6, y también es un platillo bajo en calorías.

En Perú se celebra el Día Nacional del Ceviche cada 28 de junio. Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo debe cocerse el pescado para ceviche?

Para preparar el ceviche es importante conocer cuánto tiempo debe cocerse el pescado, ya que esto es la base del platillo y puede influir en la textura de la proteína.

El canal de YouTube Vicky Receta Fácil comparte una receta sencilla para preparar ceviche al estilo mexicano.

Ingredientes

500 g de filete de pescado tilapia

2 jitomates saladet grandes

2 chiles serranos (o al gusto)

½ cebolla

8 limones (aproximadamente ¾ de taza de jugo de limón)

(aproximadamente ¾ de taza de jugo de limón) Aguacate al gusto

2 pepinos

Ramitas de cilantro

Sal de grano al gusto

Pimienta negra molida al gusto

1 cucharadita de jugo sazonador

1 lata o botella (296 mL) de jugo de tomate con almeja

Preparación

Exprime los limones hasta obtener aproximadamente ¾ de taza de jugo.

Cuela el jugo para retirar las semillas.

Corta el pescado en cubos pequeños y colócalo en un recipiente.

Agrega sal de grano y pimienta negra al gusto y mezcla bien.

Vierte el jugo de limón sobre el pescado hasta cubrirlo completamente.

sobre el pescado hasta cubrirlo completamente. Refrigera durante unos 20 minutos para que el pescado se cueza con el limón.

Mientras el pescado reposa, pica el jitomate, la cebolla, el chile serrano, el cilantro y los pepinos.

Cuando el pescado esté blanco y firme, retira el pescado del jugo de limón, pero reserva este jugo.

Añade las verduras picadas y mezcla.

Incorpora el jugo de tomate con almeja e integra.

Agrega el jugo sazonador y un poco del jugo de limón reservado y revuelve.

El pescado se cuece en el jugo de limón en un intervalo aproximado de 15 a 30 minutos; no debe retirarse antes de ese tiempo, ya que podría quedar crudo, pero tampoco es recomendable dejarlo durante varias horas, porque su textura puede volverse chiclosa y desagradable al paladar.

Ahora que conoces el tiempo ideal y los pasos para elaborar el ceviche, puedes animarte a preparar este platillo y disfrutar de una receta sencilla que destaca por su sabor y sus beneficios nutricionales.

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