El taro es una raíz comestible suave, con textura tersa y muy versátil para cocinar; se puede preparar de varias formas: hervido, horneado, frito o en puré, lo que permite usarlo en platillos tanto dulces como salados. Su consumo aporta nutrientes que lo convierten en una opción saludable para acompañar tus comidas.

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El cultivo del taro necesita ser en suelo húmedo. Foto: Freepik

¿De dónde se obtiene el taro?

El taro es una raíz comestible que, de acuerdo con Larousse Cocina, proviene de Asia, donde su consumo es muy común; en los últimos años, en México se ha comenzado a usar como una alternativa en la cocina. El taro pertenece a la familia de los tubérculos, al igual que la papa y el camote, y se caracteriza por su textura aterciopelado y sabor ligeramente dulce.

Este tubérculo es raíz de una planta tropical con cascara café oscuro y tiene un interior con puntos morados, cuya intensidad del color varía según la región de cultivo. Sus hojas también son comestibles, siempre y cuando estén bien cocidas, ya que estas contienen oxalato cálcico, un compuesto que es tóxico.

En México se comercializa tanto fresco como procesado: como frituras o en polvo para preparar bebidas frías o calientes. También se cultiva en zonas lacustre del país; Veracruz (43 mil 500 toneladas anuales) es el principal productor, seguido de Nayarit (4 mil 300 toneladas). Gran parte de la producción mexicana se exporta a Estados Unidos y Canadá, donde hay una alta demanda.

Las hojas del taro también se conocen como "orejas de elefante". Foto: Freepik

¿Para qué sirve el taro?

El Ministerio de Salud del Perú señala que esta raíz es un excelente antioxidante y una fuente importante de vitaminas A, B y C; de minerales como magnesio, zinc, calcio y hierro. Por su alto contenido de polifenoles —compuestos naturales con efecto antioxidante y antiinflamatorio— puede contribuir al control de la diabetes dentro de una alimentación equilibrada. También existen otros beneficios:

Fortalecimiento del sistema inmunológico por su contenido de vitamina C, vitamina E y minerales.

Aporte energético saludable , ya que es una buena fuente de carbohidratos complejos.

, ya que es una buena fuente de carbohidratos complejos. Apoyo en la salud digestiva por su alta concentración de fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento.

Sumado a estos beneficios, la nutricionista Katherie Marengo escribió en la revista especializada en salud Healthline que las hojas de este tubérculo tienen bajo contenido de carbohidratos y grasas, lo que las convierte en un alimento bajo en calorías. Esto amplía las posibilidades de consumir casi en su totalidad este tubérculo.

En el mismo artículo, la nutricionista Marengo explica que el taro puede ayudar a la salud cardiovascular, ya que ayuda a reducir niveles elevados de colesterol; las hojas al pertenecer a la categoría de vegetales de hojas verdes oscuras, su consumo se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiacas y ayuda a tener una presión arterial más saludable.

Ahora que conoces el origen del taro y sus beneficios, es un buen momento para considerar este tubérculo como parte de tu alimentación cotidiana, ya que no solo aportará sabor, sino también vitaminas y minerales que favorecen tu salud.

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