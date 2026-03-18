¿Alguna vez te han recomendado tomar agua de lechuga antes de dormir para mejorar el descanso?

Hoy en Menú, te contamos si realmente funciona tomar agua de lechuga para dormir mejor, y lo que dice la ciencia al respecto.

¿Qué beneficios tiene el agua de lechuga según la ciencia?

La creencia de que la lechuga ayuda a conciliar el sueño se basa en la presencia de una sustancia llamada lactucarium. De acuerdo con información de Cleveland Clinic, este es un líquido lechoso que se encuentra en la base de ciertos tipos de lechuga y que contiene lactucina y lactucopicrina, compuestos con propiedades sedantes.

Foto: Unsplash.

No obstante, la ciencia es cautelosa. Según explica Everyday Health, aunque existen estudios realizados en ratones que muestran efectos positivos en la duración del sueño, no hay pruebas clínicas suficientes en humanos que demuestren que beber una infusión casera tenga un impacto real en el sistema nervioso.

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¿Por qué algunas personas sienten que funciona?

A pesar de la falta de evidencia científica sólida, muchos usuarios reportan beneficios. Según el diario The New York Times, esto puede deberse principalmente a dos factores:

Efecto placebo: El simple hecho de realizar un ritual relajante antes de acostarse puede predisponer al cuerpo para el descanso.

Temperatura del líquido: Beber agua caliente o té tiene un efecto reconfortante que ayuda a bajar los niveles de estrés.

Por su parte, Cleveland Clinic señala que, si bien la lechuga romana tiene concentraciones ligeramente más altas de estos compuestos que la lechuga iceberg, la cantidad presente en una taza de agua sigue siendo mínima para actuar como un fármaco.

¿Cómo se prepara el agua de lechuga de forma segura?

Si deseas probar este método, la receta para hacer agua de lechuga popularizada en redes sociales y citada por The New York Times sigue estos pasos:

Lavar minuciosamente de 3 a 4 hojas de lechuga romana. Colocarlas en una taza y verter agua hirviendo sobre ellas. Dejar reposar por un periodo de 5 a 10 minutos. Retirar las hojas y beber el líquido resultante.

Foto: Imagen creada con AI.

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¿Qué precauciones se deben tener?

Es vital no confundir la lechuga de mesa con la lechuga de agua (Pistia stratiotes). De acuerdo con la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, la lechuga de agua es una planta acuática invasora que no es apta para el consumo humano, ya que contiene cristales de oxalato de calcio que pueden causar ardor intenso en la boca y la garganta.

Foto: Unsplash.

Finalmente, Everyday Health recomienda no exceder el consumo de líquidos antes de ir a la cama. Beber demasiada agua de lechuga podría obligarte a despertar durante la noche para ir al baño, lo cual interrumpiría el ciclo de sueño que intentas mejorar.

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