La escena culinaria de la CMDX se renueva. Blanco Castelar y Blanco Colima, referentes indiscutibles de Grupo Carolo, inician una nueva etapa con el lanzamiento de su nuevo menú.

Esta propuesta no sólo refresca su oferta, sino que consolida una identidad única para ambas sedes, reafirmando por qué son los lugares predilectos para encuentros, celebraciones y la buena mesa en la CDMX.

El concepto del "Plato Blanco": Protagonismo al ingrediente

El nombre "Blanco" cobra hoy más sentido que nunca. Inspirados en la pureza de un lienzo limpio, el nuevo menú apuesta por una cocina donde el producto es el protagonista absoluto.

Bajo esta filosofía, el emplatado sobrio y elegante permite que la calidad técnica y la frescura de los ingredientes hablen por sí mismas.

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Alcachofa gratinada, la definición de sencillez bien ejecutada. Foto: Cortesía de Grupo Carolo

Cocina internacional con alma mexicana

Esta evolución refuerza la vocación de estos espacios como "restaurantes para todos los días".

La propuesta navega con maestría entre los clásicos internacionales y los toques contemporáneos de la cocina mexicana.

Este sello nacional brilla con especial intensidad en la sección de botanas, diseñada con sabores vibrantes y frescos que invitan a compartir y disfrutar en una atmósfera acogedora.

La propuesta navega con maestría entre los clásicos internacionales y los toques contemporáneos de la cocina mexicana. Foto: Cortesía de Grupo Carolo

Los nuevos imperdibles del menú: de la técnica al sabor

La nueva carta de los restaurantes Blanco Castelar y Blanco Colima destaca por su coherencia en porciones, presentación y precios. Entre las novedades que ya se perfilan como los favoritos de la temporada se encuentran:

Tartar de atún: Una entrada que destaca por su frescura y equilibrio impecable.

Empanadas de short Rib: Braseadas al horno con queso añejo y un original chimichurri de hoja santa.

Alcachofa gratinada: La definición de sencillez bien ejecutada.

Filete Wellington: Una pieza maestra que demuestra el respeto por la técnica y el producto de alta gama.

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Una experiencia gastronómica unificada en Polanco y la Roma

Ya sea en la emblemática Casa Domit en Polanco o en la majestuosa casona porfiriana de la Roma Norte, los comensales encontrarán un menú claro y amigable.

La consistencia en la calidad asegura que cada visita sea una experiencia familiar y, a la vez, sorprendente.

Con este movimiento, Grupo Carolo no busca reinventar la esencia de sus "Blancos", sino consolidarlos como los espacios donde la elegancia, la comodidad y la gran cocina conviven en perfecta armonía.

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