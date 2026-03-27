La papaya es una fruta tropical que se caracteriza por ser rica en vitaminas, fibra y antioxidantes.

Hoy en Menú, te contamos por qué esta fruta, cuyo nombre deriva del maya páapay ya (zapote jaspeado), es una aliada indispensable para tu salud.

El secreto de la digestión y el aporte nutricional

De acuerdo con el texto de Fernanda Alvarado, la papaya es una excelente opción para quienes buscan una dieta equilibrada:

Baja en calorías : 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.

: 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal. La famosa papaína : Esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión.

: Esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión. Equilibrio gástrico : Asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago.

: Asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago. Vitamina C : Contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.

: Contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente. Vitamina A : Gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sana la piel y la vista.

: Gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sana la piel y la vista. Salud intestinal : Es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.

: Es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día. Salud del corazón: Los antioxidantes que le dan su color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.

Foto: Freepik.

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Mitos y realidades

Es común escuchar afirmaciones sobre esta fruta que no siempre son precisas. Según la fuente informativa:

¿La papaya quema grasa? : No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso.

: No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso. ¿Prohibida en personas con diabetes? : Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.

: Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina. ¿Debe consumirse en ayunas? : Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.

: Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión. Sustituto médico: Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.

Foto: Freepik.

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Consejos para comprar y almacenar

Para disfrutar de su mejor sabor y propiedades, se recomienda lo siguiente:

Selección : Elige papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!.

: Elige papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!. Lo que debes evitar : Evita comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.

: Evita comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado. Higiene : Antes de cortarla, siempre debes lavar la cáscara.

: Antes de cortarla, siempre debes lavar la cáscara. Conservación : Una vez cortada, guárdala en un recipiente hermético y refrigera.

: Una vez cortada, guárdala en un recipiente hermético y refrigera. ¡Ojo con esto!: Si eres alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que ten mucha precaución.

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