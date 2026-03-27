Más Información
Liquid I. V® e Isla Urbana buscan ser parte del derecho al agua potable en las comunidades de México
[Publicidad]
La papaya es una fruta tropical que se caracteriza por ser rica en vitaminas, fibra y antioxidantes.
Hoy en Menú, te contamos por qué esta fruta, cuyo nombre deriva del maya páapay ya (zapote jaspeado), es una aliada indispensable para tu salud.
El secreto de la digestión y el aporte nutricional
De acuerdo con el texto de Fernanda Alvarado, la papaya es una excelente opción para quienes buscan una dieta equilibrada:
- Baja en calorías: 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.
- La famosa papaína: Esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión.
- Equilibrio gástrico: Asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago.
- Vitamina C: Contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.
- Vitamina A: Gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sana la piel y la vista.
- Salud intestinal: Es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.
- Salud del corazón: Los antioxidantes que le dan su color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.
Leer también: 7 frutas que combaten la inflamación del estómago
Mitos y realidades
Es común escuchar afirmaciones sobre esta fruta que no siempre son precisas. Según la fuente informativa:
- ¿La papaya quema grasa?: No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso.
- ¿Prohibida en personas con diabetes?: Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.
- ¿Debe consumirse en ayunas?: Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.
- Sustituto médico: Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.
Leer también: Cuáles son los beneficios de comer gelatina natural
Consejos para comprar y almacenar
Para disfrutar de su mejor sabor y propiedades, se recomienda lo siguiente:
- Selección: Elige papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!.
- Lo que debes evitar: Evita comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.
- Higiene: Antes de cortarla, siempre debes lavar la cáscara.
- Conservación: Una vez cortada, guárdala en un recipiente hermético y refrigera.
- ¡Ojo con esto!: Si eres alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que ten mucha precaución.
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/
Noticias según tus intereses
[Publicidad]