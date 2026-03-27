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La papaya es una fruta tropical que se caracteriza por ser rica en vitaminas, fibra y antioxidantes.

Hoy en , te contamos por qué esta fruta, cuyo nombre deriva del maya páapay ya (zapote jaspeado), es una aliada indispensable para tu salud.

El secreto de la digestión y el aporte nutricional

De acuerdo con el texto de Fernanda Alvarado, la papaya es una excelente opción para quienes buscan una dieta equilibrada:

  • Baja en calorías: 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.
  • La famosa papaína: Esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión.
  • Equilibrio gástrico: Asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago.
  • Vitamina C: Contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.
  • Vitamina A: Gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sana la piel y la vista.
  • Salud intestinal: Es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.
  • Salud del corazón: Los antioxidantes que le dan su color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.
Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

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Mitos y realidades

Es común escuchar afirmaciones sobre esta fruta que no siempre son precisas. Según la fuente informativa:

  • ¿La papaya quema grasa?: No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso.
  • ¿Prohibida en personas con diabetes?: Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.
  • ¿Debe consumirse en ayunas?: Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.
  • Sustituto médico: Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.
Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

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Consejos para comprar y almacenar

Para disfrutar de su mejor sabor y propiedades, se recomienda lo siguiente:

  • Selección: Elige papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!.
  • Lo que debes evitar: Evita comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.
  • Higiene: Antes de cortarla, siempre debes lavar la cáscara.
  • Conservación: Una vez cortada, guárdala en un recipiente hermético y refrigera.
  • ¡Ojo con esto!: Si eres alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que ten mucha precaución.

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