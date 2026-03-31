Los tacos son uno de los platillos más populares en México, pero su contenido calórico puede preocupar a las personas que llevan un plan alimenticio bajo en grasas o aquellas que no pueden consumirlas por cuestiones de salud.

Sin embagro, hay opciones que son altamente nutritivas, sobre todo cuando se preparan con ingredientes frescos y carne de calidad. Aquí te decimos cuáles son para que no renuncies a este delicioso antojito.

Hay tacos de mariscos que se preparan con camarones y hasta pulpo. Foto: Freepik

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¿Qué tipos de tacos hay y cuál es su valor nutricional?

Taco al pastor

De acuerdo con la aplicación Nutriscan, un taco al pastor de 120 g contiene aproximadamente 200 calorías. Pero en la versión de taquerías, donde se sirve con tortillas más pequeñas, puede ser de 150 a 180 calorías; mientras que en restaurantes puede alcanzar entre 250 y 300 calorías.

Este alimento incluye carne de cerdo marinada con alrededor de 144 calorías, tortilla de maíz con cerca de 50 calorías, y se acompaña con piña, cebolla y cilantro, que suman entre 6 y 10 calorías. Pero además, destaca por su aporte de proteínas, hierro y vitaminas del complejo B.

Taco de borrego

Los tacos de borrego, tal como lo calcula FatSecret, aportan cerca de 218 calorías por cada ración. Su perfil es rico en proteínas, hierro, vitamina B12, zinc y selenio, además de ser bajos en grasas saturadas.

Taco de res

En el caso de los tacos de res, Nutriscan indica que una ración contiene cerca de 226 calorías y 13 g de proteínas, lo que incrementa la sensación de saciedad. De igual manera, son ricos en hierro, zinc, vitaminas B12 y B6, que apoya al metabolismo.

Taco de carnitas

Según el contador nutricional FatSecret, un taco de carnitas de aproximadamente 240 gramos contiene 486 calorías y un alto porcentaje de grasa; aun así, la carne de cerdo es fuente de proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B.

Taco de canasta

Los tacos de canasta, según FatSecret, contienen alrededor de 259 calorías por cada 100 g; sin embargo, su valor nutrimental puede cambiar dependiendo del relleno. Por ejemplo, si son de chicharrón prensado, una porción alcanza las 308 calorías.

Taco de birria

Sobre los tacos de birria, los datos de Nutriscan señalan que una porción puede aportar de 250 a 320 calorías, así como 18 gramos de proteína. Lo interesante de este alimento es que contiene colágeno, proveniente de la cocción lenta y prolongada de la carne.

Taco de cochinita

Aproximadamente, una porción de tacos de cochinita aporta alrededor de 310 calorías. No obstante, dependiendo de su método de preparación, puede alcanzar las 380 calorías, pues hay que recordar que la carne de cerdo es más grasosa.

Los tacos de suadero se consideran originarios de la Ciudad de México. Foto: Imagen generada con IA

¿Cuáles tacos tienen menos calorías?

Los tacos de borrego se posicionan como una de las opciones más ligeras, con aproximadamente 218 calorías por cada 100 gramos.

En cambio, los de cochinita son los de mayor aporte calórico, ya que se elaboran con cortes como la pierna o costilla. Asimismo, se les suele añadir manteca para aportar sabor y darles una textura suave.

Ahora que ya sabes cuáles son los más saludables, con cuál vas a celebrar este Día del Taco 2026?

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