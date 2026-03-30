Los tacos de cabeza de res son uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana; aunque muchas veces se consumen por sabor, también aportan ciertos nutrientes al organismo.

Eso hace que dejen se ser vistos como un simple antojito, y comiencen a ser considerados un platillo para disfrutar al mismo tiempo que se procura el bienestar.

La palabra taco proviene del náhuatl "tlahco", que significa "mitad" o "en el medio". Foto: Unsplash

Leer también Cómo preparar un kilo de carne al pastor para tacos

¿De dónde son los tacos de cabeza de res?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la carne de res proviene de bovinos que, en promedio, superan los 3 años de edad y pueden alcanzar un peso cercano a los 500 kilogramos; mientras que su contenido de grasa puede variar dependiendo de la raza y su alimentación.

En México, la producción de bovinos se distribuye en distintas regiones del país, por ejemplo, en zonas tropicales predomina el ganado cebú, y que en otras regiones se crían razas europeas y cruzas, como la Bos taurus y Bos indicus.

La carne de estos animales comúnmente se consume en tacos tacos. Específicamente, los preparados con cabeza de res se preparan con cachete, lengua, paladar, sesos u ojos, y van servidos sobre tortillas, cilantro y salsa.

Se trata de un antojito originario del Bajío de México y se caracteriza por su método de cocción al vapor, lo que permite conservar la suavidad de la carne.

Los tacos de cabeza de res se acompañan con cilantro y salsa. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de comer carne de res?

Siguiendo con la información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la carne de res es tica en vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos, metabolizar las proteínas del organismo y favorecer el correcto funcionamiento del sistema nervioso central.

Asimismo, aporta vitamina B6 que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar el metabolismo; y ácido linoleico (presente en la grasa) que contribuye a la recuperación de tejidos y posee efectos antioxidantes.

Pero además, su consumo añade zinc, mineral que contribuye a la cicatrización de la piel, fortalece el sistema inmunológico y protege a las células contra el daño oxidativo. Y por si fuera poco, contiene hierro que ayuda a transportar el oxígeno a la sangre y puede prevenir la anemia.

Otro nutriente destacado en la carne de res es la carnitina, cuya función es beneficiar el metabolismo energético y de igual manera proporciona energía, lo que representa una ventaja para las personas que hacen actividad física intensa.

Los tacos de res puede aportar nutrientes como hierro y zinc. Foto: Unsplash

¿Cuál es el valor nutricional de los tacos de cabeza de res?

En términos calóricos, la cabeza de res puede ser una opción más equilibrada frente a otras carnes utilizadas en los tacos.

Según datos del calculador nutricional FatSecret, una porción de 100 g de cabeza de res aporta aproximadamente 107 calorías, un alto contenido de proteínas y menor proporción de grasa. En contraste, la misma porción de oreja de cerdo contiene 184 calorías y un porcentaje mayor de grasa.

Por otro lado, el contador de la app Fitia indica que un taco de cabeza de res (de alrededor de 140 g) puede aportar cerca de 169 calorías; en contraste, un taco al pastor de 179.8 g alcanza 315 calorías.

Otro dato importante es que la cocción al vapor, utilizada comúnmente apara este platillo, permite evitar el uso de aceites o grasas adicionales.

Según el blog de la marca de cárnicos Alternativamente, dicho método reduce el contenido calórico de los alimentos y conserva mejor sus nutrientes, lo que es beneficioso para quienes buscan opciones de tacos más saludables.

Con esta información en mano, ahora puedes irte a echar unos taquitos de res sin preocupaciones.

Leer también Qué tan nutritivo es comer papaya

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters