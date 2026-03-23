La escena de los elíxires nacionales en la Ciudad de México se expande con propuestas que buscan conectar directamente con la tierra.

Hoy en Menú, exploramos un espacio en la colonia Roma Sur que privilegia la ética y la diversidad del agave.

Un nombre con historia: Del barrio al encuentro cultural

La palabra "fayuca" tiene un eco profundo en la memoria urbana de México. De acuerdo con el manifiesto del proyecto, este término se refiere históricamente a aquello que cruzaba fronteras sin permiso; hoy, el establecimiento retoma ese concepto para definir el arte de traer mundos distintos a la misma mesa, celebrando un país hecho de mezclas y especias.

Ubicada en Avenida Baja California 145, esta mezcalería no busca el lujo evidente. En cambio, apuesta por una autenticidad que se percibe en su atmósfera cálida y en un servicio que rompe con los clichés tradicionales. Según sus fundadores, Fayuca es una "pequeña frontera abierta" donde las reglas se escriben a través del humo del mezcal y la convivencia.

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Curaduría: Más de 30 destilados con rostro y origen

El núcleo de Fayuca es su selección líquida, considerada una de las más cuidadas de la capital. Según la información de la barra, el espacio ofrece un aproximado de 30 destilados de agave que difícilmente se encuentran en otros circuitos comerciales.

La propuesta se sostiene sobre pilares de respeto al productor:

Trato directo: Todas las etiquetas se adquieren sin intermediarios.

Todas las etiquetas se adquieren sin intermediarios. Independencia: Se da prioridad a familias mezcaleras que operan a pequeña escala.

Se da prioridad a familias mezcaleras que operan a pequeña escala. Comercio justo: La operación asegura un trato ético y económico digno para los maestros artesanos.

Esta relación directa permite que cada sorbo tenga un contexto claro, ofreciendo lotes artesanales que rara vez se repiten.

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Coctelería de autor y cocina honesta

La propuesta de barra busca explorar las posibilidades del agave sin disfrazarlo. Un ejemplo representativo es el Hechizo Carmesí, un sour de jamaica especiada con clavo, jengibre, cúrcuma y anís estrella, ingredientes que remiten a la histórica conexión de México con Asia.

Por su parte, la cocina sigue la misma lógica de respeto por el ingrediente. Se trata de comida honesta, ejecutada con fuego y corazón, diseñada para acompañar la conversación. Es un lugar que funciona tanto para una reunión casual como para una tarde dedicada al estudio del mezcal con calma.

Información práctica

Dirección: Av. Baja California 145, Roma Sur (dentro del Street Art Hotel).

Av. Baja California 145, Roma Sur (dentro del Street Art Hotel). Horarios: Martes a domingo de 1:30 pm a 11:30 pm.

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