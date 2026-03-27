En Cuaresma, muchas personas optan por evitar el consumo de carne roja, pero los pescados y mariscos no son una opción viable para todos, ya sea por alergias o ciertas condiciones de salud. Sin embargo, el huevo es una alternativa apta para disfrutar esta temporada.

Además de ser versátil en la cocina, es un producto que puede transformarse en un platillo completo y nutritivo, como lo es una ensalada.

La yema del huevo concentra la grasa y la mayoría de vitaminas. Foto: Unsplash.

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¿Qué tan nutritivo es comer huevo?

De acuerdo con Larousse Cocina, este es un alimento orgánico, protegido por una cáscara, y contiene nutrientes esenciales como proteínas de calidad, vitaminas A, B12, D y E, además de minerales como el hierro y selenio.

El huevo también contiene colina, nutriente indispensable para el metabolismo y la función cerebral, según indica un artículo de la University of Utah Health. Pero además, su aporte calórico es bajo, por lo que se convierte en una opción saludable para quienes buscan una alimentación balanceada.

Durante la Cuaresma, especialmente en días como el Viernes Santo, muchas personas evitan la carne roja como forma de sacrificio o penitencia. Y esto los deja sin tantas ideas de recetas para comer.

Sin embargo, el huevo es un un alimento permitido en la temporada, lo que ayuda a respetar esa práctica religiosa sin dejar de comer delicioso.

El huevo es una proteína muy versátil. Foto: Freepik

¿Cómo hacer la ensalada de huevo?

Ahora que sabes que el huevo respeta la tradición religiosa, se adapta a la idea de la sencillez y forma parte de la cocina de Semana Santa, te dejamos dos recetas para disfrutarlo:

Receta 1: ensalada de huevo sin mayonesa

Esta versión, recomendada por la American Diabetes Association, es ideal para quienes buscan una opción de consumo para personas con diabetes; rinde aproximadamente 4 porciones.

Ingredientes:

12 huevos cocidos

120 g de queso tipo suizo cremoso ligero (puede omitirse o sustituirse)

15 g de mostaza

5 g de rábano finamente picado

2 g de sal (al gusto)

1 g de pimienta negra (al gusto)

35 g de rúcula (arúgula)

Procedimiento:

Pela los huevos cocidos y sepáralos en mitades para facilitar su uso.

cocidos y sepáralos en mitades para facilitar su uso. Coloca los huevos en un tazón amplio y comienza a machacarlos con un tenedor, procurando que no queden completamente hechos puré.

Incorpora el queso en trozos pequeños junto con la mostaza, el rábano picado, la sal y la pimienta.

Mezcla todo hasta que los ingredientes se integren de manera uniforme.

Deja reposar la mezcla unos minutos para que los sabores se integren.

Lava y desinfecta la rúcula.

Coloca una base de rúcula en el plato y añade encima una porción de la ensalada de huevo.

Receta 2: ensalada de huevo con mayonesa

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador propone la siguiente receta para quienes disfrutan y pueden comer mayonesa.

Ingredientes:

3 huevos

4 hojas de lechuga lavadas y desinfectadas

1/2 pepino en rodajas

1 tomate en cubos

1/6 de cebolla en pluma

Mayonesa al gusto

Jugo de limón

Sal y pimienta

Procedimiento:

Cocina los huevos en agua con un poco de sal durante aproximadamente 10 minutos. Después pélalos y córtalos en rodajas.

en agua con un poco de sal durante aproximadamente 10 minutos. Después pélalos y córtalos en rodajas. En una ensaladera o en un recipiente, coloca una base de hojas de lechuga.

En otro recipiente mezcla el pepino, el tomate y la cebolla con mayonesa, unas gotas de limón, sal y pimienta; revuelve bien hasta obtener una consistencia cremosa.

Pon esta preparación sobre la cama de lechuga y acomoda las rodajas de huevo encima.

Sirve.

La ensalada de huevo es una alternativa rica y nutritiva durante la Cuaresma, pues no todos disfrutan los pescado y mariscos.

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