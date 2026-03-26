Durante décadas, el taco fue territorio incuestionable de la carne. Trompos girando, grasa chisporroteando y taqueros afinando el corte eran parte del ritual chilango. Pero algo cambió.

Hoy, en la Ciudad de México, el taco vive una segunda vida: una donde el pastor no necesariamente viene del cerdo, el suadero puede ser vegetal, y el sabor —contra todo pronóstico— no se sacrifica.

Lejos de ser sustituto, el taco vegano se ha convertido en una categoría propia. No busca imitar: reinterpreta. Y, en ese proceso, ha construido una escena sólida, diversa y profundamente antojadiza.

Hoy en Menú te compartimos un recorrido que no intenta convencer a nadie, solo propone una cosa: comer bien.

Gracias Madre Taquería Vegana: el clásico reinventado

Si hay un punto de entrada a este universo, es aquí. En Gracias Madre Taquería Vegana, el menú juega con la memoria: pastor, suadero, chicharrón, campechanos. Todo suena familiar, pero nada proviene de animales.

El taco al pastor vegano es su carta de presentación. La proteína —a base de soya o seitán— se marina con ese perfil especiado característico y se trabaja hasta lograr una textura convincente, cercana a la experiencia tradicional. Aquí no se trata de nostalgia, sino de técnica: replicar sensaciones y entender que el taco, más que la carne, es equilibrio.

Dirección: Tabasco 97 B 06700, Roma Nte., CDMX

Por Siempre Vegana Taquería: calle, humo y sazón

En la Roma, Por Siempre Vegana Taquería se ha convertido en un referente casi de culto. Sin pretensiones, con mesas improvisadas y servicio directo, representa la esencia más pura del taco chilango.

El imprescindible taco de suadero vegano; dorado en plancha, con bordes ligeramente crujientes, y bien sazonado; demuestra que el sabor callejero depende más del manejo del fuego que del ingrediente base. También hay pastor, chorizo y chicharrón vegetal, pensados para comerse de pie, con salsa y sin demasiadas preguntas.

Dirección: C. Manzanillo 18, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

La Pitahaya Vegana: estética que sí sabe bien

Aquí el taco entra por los ojos, pero se queda por el sabor. Famosa por sus tortillas de tonos vibrantes —teñidas naturalmente con ingredientes como jamaica o betabel—, La Pitahaya Vegana ha logrado equilibrar lo visual con lo culinario.

Su popular taco de coliflor al pastor en tortilla rosa es ejemplo de que la combinación entre textura, acidez, y especias crea una experiencia completa. Claro que también destacan las opciones con champiñones o lentejas. Es, quizá, el lado más contemporáneo del taco vegano: llamativo, sí, pero bien ejecutado.

Dirección: C. Querétaro 90, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

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Veganiztlan: la garnacha en clave vegetal

Más que taquería, Veganiztlan es un espacio de antojitos reinterpretados. Aquí, el taco convive con otros clásicos mexicanos, todos llevados al terreno vegetal con una lógica clara: sabor casero y preparaciones sustanciosas.

Las estrellas de la casa para este Día del Taco son, sin duda, los tacos de guisados veganos. Las opciones cambian según el día, con bases vegetales bien trabajadas y sazón que remite a la cocina cotidiana mexicana. Es el tipo de lugar al que se vuelve por antojo, no por tendencia.

Dirección: C. Dr. José María Vértiz 727 B, Narvarte Oriente, Benito Juárez, CDMX

Alguito Vegano: pequeño formato, gran antojo

Entre cafés, bowls, y comfort food vegetal, Alguito Vegano encuentra su lugar en lo sencillo bien hecho.

El taco Ensenada vegano, por ejemplo, mezcla ingredientes como coliflor crujiente rebosada, aguacate, pico de gallo, y un aderezo especial en tortilla de harina. Apuesta por contraste de texturas y frescura, logrando una combinación directa y altamente antojable. Ideal para un antojo rápido que cumple, sin necesidad de artificios.

Dirección: Zamora 172 Colonia Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Mictlán Antojitos Veganos: tradición desde otra mirada

Parte de una nueva ola de propuestas, Mictlán Antojitos Veganos retoma el antojito mexicano desde una perspectiva vegetal contemporánea.

Aquí destacan los tacos con preparaciones vegetales inspiradas en recetas tradicionales, donde el foco está en el sazón y en reinterpretar ingredientes cotidianos. Más que replicar, propone una lectura distinta del taco.

Dirección: Luz Saviñon 1354-local C, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX

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El taco vegano ya no pide permiso

Lo que empezó como alternativa, hoy es escena. Entre trompos vegetales, tortillas intervenidas, y guisos que respetan la tradición sin depender de ella, el taco vegano en la Ciudad de México dejó de ser tendencia para convertirse en parte del paisaje.

Y quizá ahí está su mayor logro: no intenta reemplazar al taco de siempre, simplemente se sienta a su lado, y compite.

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