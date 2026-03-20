El taco es un elemento inseparable de la identidad y la gastronomía mexicana. Esta versátil preparación habita en todos los estratos sociales, desde los clásicos puestos de lámina y las canastas en bicicleta hasta los restaurantes reconocidos por las guías gastronómicas más prestigiosas del mundo.

Cada 31 de marzo se presenta la oportunidad de celebrar a este embajador de la cocina nacional. En la capital del país, se concentran muúltiples estilos de tacos y hoy en Menú te recomendamos algunos que no puedes dejar de probar eeste Día del Taco.

Taquería Los Duros

Para quienes buscan rescatar el alma de las taquerías tradicionales de la Ciudad de México, este local en la colonia Roma Norte se presenta como una opción que apuesta por el respeto al producto sin pretensiones. Destaca por el uso de la parrilla al carbón, técnica que aporta un perfil ahumado y texturas doradas a sus carnes.

Dentro de su oferta gastronómica se encuentran:

Cortes a la parrilla: Bistec y costilla con sabor ahumado que perfuma la cuadra.

Bistec y costilla con sabor ahumado que perfuma la cuadra. Opciones clásicas: Pastor, campechanos y lengua desde 25 pesos.

Pastor, campechanos y lengua desde 25 pesos. Especialidades: Tripa servida en su punto exacto, crujiente y dorada.

Tripa servida en su punto exacto, crujiente y dorada. Bebidas: El clásico vaso de agua de horchata o jamaica para cerrar el día.

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Tacos Shabb

Representa una tradición que inició en 2005 en Bosques de las Lomas y que actualmente ha llevado su sabor a la colonia Roma. Su propuesta se especializa en la cocina de influencia del Medio Oriente, manteniendo un equilibrio de especias característico y porciones generosas que ahora también llegan a casa vía delivery.

Su menú se distingue por los siguientes elementos:

Variedad de carnes: Árabe tradicional, arrachera y rib eye de calidad premium.

Árabe tradicional, arrachera y rib eye de calidad premium. El "Dromedario": Un pan árabe jumbo que incluye jocoque, hummus, aguacate, carnes y queso gouda.

Un pan árabe jumbo que incluye jocoque, hummus, aguacate, carnes y queso gouda. Salsas de la casa: Una gama que incluye habanero, de árbol, morita, tamarindo, verde, así como tahini natural y con pepino.

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Taquería San Luisito

Ubicada en el cruce de Insurgentes y Zacatecas, este rincón se especializa en los sabores del norte de México. Su oferta se centra en los taquitos de guisos estilo Monterrey, el desayuno predilecto en la Sultana del Norte, elaborados principalmente con tortillas de harina y carnes de larga cocción.

Entre sus preparaciones más solicitadas destacan:

Barbacoa de res: Cabeza de res cocinada lentamente durante catorce horas.

Cabeza de res cocinada lentamente durante catorce horas. Asado de puerco: Guiso festivo elaborado con chiles, ajo, canela, comino y clavo.

Guiso festivo elaborado con chiles, ajo, canela, comino y clavo. Chicharrón norteño: Una opción para quienes buscan texturas crujientes.

Una opción para quienes buscan texturas crujientes. Taco planchado: Combinación de carne deshebrada, queso menonita y frijol, dorado con mantequilla.

Combinación de carne deshebrada, queso menonita y frijol, dorado con mantequilla. Opciones vegetarianas: Taquito de rajas con queso panela y elote, o frijoles con queso menonita.

Taquito de rajas con queso panela y elote, o frijoles con queso menonita. Postre: La “gloriadilla”, una quesadilla de queso menonita con las tradicionales glorias de Linares.

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